ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يكشف عن إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر

الخميس 14/مارس/2019 - 03:01 ص
سيارات
سيارات
معتز الخصوصي
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى إستراتيجية لصناعة السيارات ومعرفة المواد الخام المتوافرة في مصر، ليتم استخدامها في مصانع للصناعات المغذية، خاصة أننا ليس لدينا قانون لوضع إستراتيجية السيارات.

وأشار "الجوهرى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لدينا صناعات مغذية مع دول اقتصادية مثل الصين وروسيا، مؤكدًا أننا علينا البدء بالصناعات المغذية مثل تصنيع قطع غيار السيارات وزجاج السيارات وأجهزة الفرامل، بحيث تكون لدينا خطة جديدة لإنشاء مصانع مغذية ويتم التوسع فيها، ويكون لديها جودة ملائمة لكى تصدر منتجاتها للخارج.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أننا فى حاجة إلى أن نكون فى شراكة مع ماركة عالمية، بحيث نصدر سيارة مصرية بشراكة عالمية وتسويقها عالميًا، بحيث نسوق منتجًا محليًا صنع فى مصر وعليه اسم السيارة المصرية، باشتراك شركة النصر للسيارات بعد تطويرها، ما يعطي ثقة فى الاقتصاد المصرى، بحيث تستفاد منها الحكومة فى زيادة الأيدي العاملة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "بيامين كارجار"، النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات أمس، الأربعاء، ووفدًا من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان، أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل "نيسان" على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووجَّه "مدبولي"، المهندس عمرو نصار، بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

الاتحاد التونسي لكرة القدم يوافق على طلب الزمالك بشأن فرجاني ساسي

بعد هدف البايرن.. رقم سلبي لدفاع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

رغم الفوز على البايرن.. محمد صلاح يواصل صيامه التهديفي أمام الكبار

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

في حالة ضحك هستيري..جنود إسرائيليون يهشمون صدر ووجه فلسطيني وابنه..فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بـ دوري الابطال

كلوب عن فوز ليفربول على بايرن ميونخ: سأشاهد هدف ساديو ماني 500 مرة

ليفربول وبايرن .. فان ديك يمزق شباك نوير من رأسية قوية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟