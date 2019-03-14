برلماني يكشف عن إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى إستراتيجية لصناعة السيارات ومعرفة المواد الخام المتوافرة في مصر، ليتم استخدامها في مصانع للصناعات المغذية، خاصة أننا ليس لدينا قانون لوضع إستراتيجية السيارات.





وأشار "الجوهرى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لدينا صناعات مغذية مع دول اقتصادية مثل الصين وروسيا، مؤكدًا أننا علينا البدء بالصناعات المغذية مثل تصنيع قطع غيار السيارات وزجاج السيارات وأجهزة الفرامل، بحيث تكون لدينا خطة جديدة لإنشاء مصانع مغذية ويتم التوسع فيها، ويكون لديها جودة ملائمة لكى تصدر منتجاتها للخارج.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أننا فى حاجة إلى أن نكون فى شراكة مع ماركة عالمية، بحيث نصدر سيارة مصرية بشراكة عالمية وتسويقها عالميًا، بحيث نسوق منتجًا محليًا صنع فى مصر وعليه اسم السيارة المصرية، باشتراك شركة النصر للسيارات بعد تطويرها، ما يعطي ثقة فى الاقتصاد المصرى، بحيث تستفاد منها الحكومة فى زيادة الأيدي العاملة.





واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "بيامين كارجار"، النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات أمس، الأربعاء، ووفدًا من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.





وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان، أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.





وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.





من جهته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل "نيسان" على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.





ووجَّه "مدبولي"، المهندس عمرو نصار، بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.