محافظ القاهرة: مصنع تدوير مخلفات شق الثعبان جاهز للتشغيل هذا الشهر

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تشغيل مصنع تدوير المخلفات بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت هذا الشهر.





وأوضح المحافظ، أن نقاط الحماية المدنية والإسعاف والشرطة تعمل حاليا بالمنطقة، في ظل خطة التطوير التي تنتهجها الدولة بالمنطقة.





وعن المستشمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين بعد انتهاء المهلة المحددة ، أكد المحافظ أنه سيتم النظر في طلباتهم لو كانوا جادين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممانعين للتقنين.





وسلمت المحافظة أمس 20 عقد ملكية للمستحقين بعد تقنين أوضاعهم ، في احتفالية بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات المحافظة.



