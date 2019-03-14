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محافظات

محافظ القاهرة: مصنع تدوير مخلفات شق الثعبان جاهز للتشغيل هذا الشهر

الخميس 14/مارس/2019 - 07:54 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تشغيل مصنع تدوير المخلفات بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت هذا الشهر.

وأوضح المحافظ، أن نقاط الحماية المدنية والإسعاف والشرطة تعمل حاليا بالمنطقة، في ظل خطة التطوير التي تنتهجها الدولة بالمنطقة.

وعن المستشمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين بعد انتهاء المهلة المحددة ، أكد المحافظ أنه سيتم النظر في طلباتهم لو كانوا جادين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممانعين للتقنين.

وسلمت المحافظة أمس 20 عقد ملكية للمستحقين بعد تقنين أوضاعهم، في احتفالية بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات المحافظة.

وتابع أن مخطط التطوير يهدف إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فني متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، إضافةً إلى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ.

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