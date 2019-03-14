نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو

قال أحمد الجندي، بطل العالم في الخماسي الحديث، إنه حصل على لقب أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2018، مضيفا: "في شهر أبريل الماضي حصلت على لقب بطل العالم للشباب المؤهلة للأولمبياد، وفي أغسطس بطل العالم للناشئين، وفي أكتوبر فزت بالمركز الأول في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.





وأضاف "الجندي"، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه حصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم، مستطردًا: "لعبة الخماسي الحديث مكلفة للغاية، وكل لعبة معداتها مكلفة".





ومن جانبها، قالت هايدى عادل، بطلة العالم في الخماسي الحديث، إنها تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020، وكانت المنافسة بينها وبين لاعبة جنوب أفريقيا.





واستطردت: "لعبة الخماسي الحديث مكونة من الجري والسباحة والرماية والسلاح والفروسية".