ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

افتتاح ملتقى مشروعات مصر برعاية رئيس الوزراء اليوم

الخميس 14/مارس/2019 - 01:57 ص
ملتقى بناة مصر..
ملتقى بناة مصر.. أرشيفية
امنة عبد العظيم
يفتتح اليوم الخميس ملتقى مشروعات مصر، ويضم ثلاثة معارض متخصصة فى وقت واحد تحت اسم معرض البناء والتشييد ومعرض الحديد والصناعات المعدنية ومعرض الزجاج والألومنيوم بمشاركة 600 شركة مصرية ودولية، فى مركز مصر للمعارض الدولية.

ويعتبر هذا الملتقى هو أكبر معرض متخصص فى مجال البناء والتشييد فى مصر، ويهدف الملتقى إلى إبراز ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطنى فى المشروعات القومية الضخمة كما يعرض أحدث التقنيات المستخدمة فى التصنيع بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.

وأفاد أحمد مجاهد رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض بأن رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والإسكان لهذا الحدث الذي يشارك فيه هذا الكم الهائل من المصنعين المصريين تعتبر دافع قوى لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج والتصدير ويعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير الصناعة المصرية.

وأضاف نحتفل هذا العام بالدورة العاشرة لمعرض الحديد الذى يعد فريد من نوعه فى الشرق الأوسط ويجمع كبار المصنعين المصريين، وقد قام المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية باستضافة وفود افريقيا من كينيا ونيجيريا وزامبيا وأوغندا بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ترشيحاتنا

موجة من الأمطار الغزيرة تغرق شوارع البحيرة

حالة الطقس اليوم الخميس 14 /3 /2019 في مصر والدول العربية

قطعت يدها بـ منشار كهربائي لأجل الثروة..جشع شابة 21 سنة أفقدها حياتها

طبيب: الممتنع عن التحاليل يعامل معاملة المتعاطي

برلماني: الفصل من العمل والسجن المشدد لأي موظف يتعاطى المخدرات

تيريزا ماي: إلغاء الـ بريكست وارد

بايرن_ليفربول .. ماتيب رابع لاعب في الريدز يسجل هدفًا في مرماه

كيدهن عظيم .. ماذا فعلت Amber فى النجم JohnnyDepp بعد طلاقهما

الاتحاد التونسي لكرة القدم يوافق على طلب الزمالك بشأن فرجاني ساسي

بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بـ دوري الابطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو
بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟