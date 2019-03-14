افتتاح ملتقى مشروعات مصر برعاية رئيس الوزراء اليوم

يفتتح اليوم الخميس ملتقى مشروعات مصر، ويضم ثلاثة معارض متخصصة فى وقت واحد تحت اسم معرض البناء والتشييد ومعرض الحديد والصناعات المعدنية ومعرض الزجاج والألومنيوم بمشاركة 600 شركة مصرية ودولية، فى مركز مصر للمعارض الدولية.





ويعتبر هذا الملتقى هو أكبر معرض متخصص فى مجال البناء والتشييد فى مصر، ويهدف الملتقى إلى إبراز ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطنى فى المشروعات القومية الضخمة كما يعرض أحدث التقنيات المستخدمة فى التصنيع بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.





وأفاد أحمد مجاهد رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض بأن رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والإسكان لهذا الحدث الذي يشارك فيه هذا الكم الهائل من المصنعين المصريين تعتبر دافع قوى لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج والتصدير ويعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير الصناعة المصرية.



