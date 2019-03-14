صاحب مخبز يستولي على 17 طن دقيق مدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .





وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط مسئول مخبز بلدى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لتلاعبه واختراقه نظم تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية، واستيلائه على كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة قدره (17,100 طن ) ببيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.