بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو

قال أحمد الجندي، بطل العالم في الخماسي الحديث، إنه تم تكريمه في الإمارات، وحصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتلك الجائزة حصل عليها محمد صلاح أيضا.





وأضاف "الجندي" في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "محمد صلاح اتصل بي بعد حصولي على لقب أفضل لاعب ناشيء في الخماسي الحديث على مستوى العالم لتقديم التهنئة لي".



