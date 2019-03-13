سوزان نجم الدين ترثى والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين صورا مع والدها تحيى ذكرى وفاته التاسعة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وعلقت "سوزان" على الصور قائلة: " لست لأنك أبي فقط أحبك، لست لأنك أبي فقط احترمك وأقدرك، لست لأنك أبي فقط أفتقدك وأشتاق إلى وجودك، بل لأنك كنت رجل الزمان والمكان، ورجل المواقف والأفعال".



وتابعت سوزان " تعلمت’فعلمت. انتميت، فبنيت، أحببت، فنصرت، كنت شاعر الحرف والكلمة، محاميا للفقراء، ناطقا باسم الحق. ومناصرا للمظلومين، كنت شاعرا، مثقفا، متحدثا، متحديا للظلم والظالمين".



وأضافت "كنت أبا وأخا وصديقا. ومثالا يحتذى به لرب أسرة زرع فيها حب الوطن وحب الخير لكل الناس، فنم قرير العين ياأبتي، فنحن على العهد، كما ربيتنا، وكما تحب أن نكون بعون الله مني ومن أمي الحبيبة وأخوتي وكل من زرعت في قلوبهم الحب نترحم عليك وندعو بأن يرفق الله بك في جواره.. لن ننساك".



يذكر أن سوزان نجم الدين تشارك في ‎مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال واَيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.