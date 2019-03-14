اليوم.. جامعة الأزهر تدشن الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية

تدشن جامعة الأزهر، غدًا الخميس، الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، وذلك بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة بمنطقة الخليفة المأمون بالقاهرة، وتستمر منافسات الأولمبياد حتى الثامن عشر من مارس الحالي.



وتأتي هذه الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".



وشهدت جامعة الأزهر أمس فعاليات افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، وألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أن "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدث تاريخي، يأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات والحضارات والأديان المختلفة".



فيما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.