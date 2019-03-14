25 مليار جنيه فاتورة تطوير شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور هشام توفيق، إن قطاع الغزل والنسيج يأتي فى أولوية استراتيجية الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة فى مصر تقريبًا فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.





وأضاف "توفيق"، أنه تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2,7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر بـ3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ الـ 4 سنوات.





وأكد الوزير، أن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلى الربحية خلال 4 سنوات.