الفقي: مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر وأمريكا لم تأخذ بها

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان عندما يريد استفزاز جورج بوش الابن، يقول له: "سلملي على أبوك".





وأضاف " الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأعمال المخابراتية بين أمريكا وإيران توقفت خلال الفترة الحالية، موضحًا أن مصر مميزة في عملية جمع المعلومات المخابراتية.





وأوضح أن مصر تمتلك أقوى جهاز لجمع المعلومات عن الشبكات الإرهابية المتطرفة على مستوى العالم، نافيًا وجود أي دولة أخرى تقوم بمواجهة الإرهاب مثلها.





وأشار إلى أن مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر ولكن أمريكا لم تأخذ بها.