الموسيقيين التونسيين تشطب مغنيا بسبب نتنياهو

قررت نقابة الموسيقيين التونسيين منع الفنان محسن الشريف من الغناء في مهرجاناتها الوطنية والحفلات الخاصة، بالإضافة إلى شطب اسمه من قائمة الفنانين التونسيين، وذلك على خلفية إحيائه لحفلات في إسرائيل وهتافه باسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ووصفت النقابة، في بيان لها، وفق ما نقلته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية زيارات الشريف المتكررة إلى الكيان الصهيوني وإحياء الحفلات هناك بأنها "ممارسات مشينة لا تشرف الساحة الفنية والثقافية التونسية"، معتبرة أنه "تعمد ربط علاقات ودية ومهنية مع الكيان الصهيوني، من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها، ضاربا عرض الحائط بإلتزام تونس اللامشروط بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع شعبها المكافح".



ومن جانبه أكد مقداد السهلي، رئيس نقابة القطاع الموسيقي في تونس: "أن محسن شريف ممنوع من الغناء في الأراضي التونسية، وسيتدخل الأمن لتوقيفه في حالة إحيائه لحفلات سواء كانت عامة أو خاصة".



وأثار التونسي الشريف جدلا كبيرا بزياراته المتكررة إلى إسرائيل، وهتافه باسم "نتنياهو" في حفل زواج، ولجأ إلى دخول إسرائيل من عواصم أوروبية دون ختم جواز سفره.



ورد محسن الشريف على جدل زيارته إلى الكيان الصهيوني بأنه "تلقى تهديدات خطيرة، وعرض عليه اللجوء إلى إسرائيل مع عائلته إلا أنه رفض ذلك".