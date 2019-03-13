ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الموسيقيين التونسيين تشطب مغنيا بسبب نتنياهو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:25 م
الفنان التونسي محسن
الفنان التونسي محسن الشريف
شريف سيد
قررت نقابة الموسيقيين التونسيين منع الفنان محسن الشريف من الغناء في مهرجاناتها الوطنية والحفلات الخاصة، بالإضافة إلى شطب اسمه من قائمة الفنانين التونسيين، وذلك على خلفية إحيائه لحفلات في إسرائيل وهتافه باسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصفت النقابة، في بيان لها، وفق ما نقلته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية زيارات الشريف المتكررة إلى الكيان الصهيوني وإحياء الحفلات هناك بأنها "ممارسات مشينة لا تشرف الساحة الفنية والثقافية التونسية"، معتبرة أنه "تعمد ربط علاقات ودية ومهنية مع الكيان الصهيوني، من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها، ضاربا عرض الحائط بإلتزام تونس اللامشروط بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع شعبها المكافح".

ومن جانبه أكد مقداد السهلي، رئيس نقابة القطاع الموسيقي في تونس: "أن محسن شريف ممنوع من الغناء في الأراضي التونسية، وسيتدخل الأمن لتوقيفه في حالة إحيائه لحفلات سواء كانت عامة أو خاصة".

وأثار التونسي الشريف جدلا كبيرا بزياراته المتكررة إلى إسرائيل، وهتافه باسم "نتنياهو" في حفل زواج، ولجأ إلى دخول إسرائيل من عواصم أوروبية دون ختم جواز سفره.

ورد محسن الشريف على جدل زيارته إلى الكيان الصهيوني بأنه "تلقى تهديدات خطيرة، وعرض عليه اللجوء إلى إسرائيل مع عائلته إلا أنه رفض ذلك".

ترشيحاتنا

باحثة تكشف تاريخ اللغة القبطية من نشأتها لإضافتها للوحة مفاتيح google.. صور

أحمد موسى: إجراءات قوية من مصر ضد بوينج 737 ماكس

مدرب الترجى يفتح النار على جهاد جريشة بعد الفوز على الصفاقسي فى الكلاسيكو

اجتماع مهم لـ مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي مع ميدو .. لهذا السبب

تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو

عقب بكائها في المدرجات.. صديقة رونالدو توجه له رسالة مؤثرة

إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو

هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز

برلماني: الفصل من العمل والسجن المشدد لأي موظف يتعاطى المخدرات

الكهرباء تتسبب في انقطاع الفيس بوك علي مستوي العالم

رعب وراء ظهور الكلب العملاق في فلوريدا.. تفاصيل مثيرة حول طفرة جينية

الأعلى للإعلام يحقق في تجاوزات B.B. c الأحد المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

فيديو

قائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث..فيديو
ماني يسجل ومدافع ليفربول يهدي التعادل لـ بايرن ميونخ.. فيديو
#بايرن_ليفربول .. النيران الصديقة تمنح التعادل للبافاري .. فيديو
شاهد.. مهندستا بترول تعملان في مواقع للتنقيب على غرار فيلم للرجال فقط
تعليق تامر أمين على غلاف 7 أيام الجامع لوزيرات مصر في اليوم العالمي للمرأة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟