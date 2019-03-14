الكلاب الضالة صداع في رأس المسئولين.. ظاهرة تؤرق المواطنين.. والقاهرة تطلق آلية جديدة للقضاء عليها.. والبيطري يقترح التصدير

- الكلاب الضالة صداع في رأس المسئولين

- نائب بطور سيناء: 20 جنيهًا لمن يقتل كلبًا ضالًا - الطب البيطري يقترح التصدير للفلبين - آلية جديدة للقضاء على الكلاب الضالة في القاهرة





تنتشر الكلاب الضالة في جميع أنحاء شوارع وميادين الجمهورية، بصورة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى قيام المسئولين التنفيذيين، بتنفيذ عدة حملات واتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك الظاهرة، الذي يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين والأطفال .





- مكافأة وتحفيز

وقال النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء: إنه سوف يتم منح كل من يصطاد كلبا ضالا 20 جنيها، مشيرا إلى أن الكلاب الضالة أصبحت ظاهرة خطيرة فى طور سيناء، مشيرا إلى أنه لا يستطيع النوم من الكلاب الضالة، مطالبا إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة، جاء ذلك خلال مناقشة ظاهرة الكلاب الضالة بطور سيناء.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وحضور رؤساء المدن ومديري العموم.





- ظاهرة منتشرة

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الظاهرة منتشرة في أماكن كثيرة ويتم معالجتها بما يتطابق مع سياسة مصر بعيدا عن قتل الكلاب.





- تصدير الكلاب

من جانبه، أكد الدكتور محمد فاروق مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، أن هناك حلول مقترحه تحت الدراسة بتصدير الكلاب الضالة لدولة الفلبين .





- شكاوى المواطنين من الظاهرة

وشكى كثير من المواطنين من انتشار الكلاب الضالة بجنوب سيناء، وانتشار حالة من الخوف والذعر للسكان وخاصة على الاطفال من الكلاب الضالة.





أرسل القارئ محمد منصور، المقيم بشارع العشرين بعين شمس بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.





وقال: "نحن سكان عين شمس نعاني من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف، خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من مغادرة المنازل"، مطالبا المسئولين بحل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.





- آلية جديدة للقضاء على الكلاب الضالة

بينما قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يتم إطلاق حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة بعد الحالات التي تم عقرها مؤخرا.





وتابع المحافظ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الحملات حاليا تستخدم الطعوم للقضاء عليها ، مشيرا إلى أنه سيطلق آلية جديدة للحد من وجود الكلاب الضالة في الشوارع.





وأوضح المحافظ أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة لتجميع الكلاب الضالة بالشوارع والمناطق السكنية ووضعها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.



