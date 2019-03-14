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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس

الخميس 14/مارس/2019 - 12:12 ص
جامع
جامع
صدى البلد
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 14 مارس 2019.


القاهرة
الفجر 4:40 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 3:29
المغرب 6:3
العشاء 7:20

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:44 ص
الظهر 12:9
العصر 3:34
المغرب 6:08 م
العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:35
الظهر 12:00 م
العصر 3:25 م
المغرب 59: 5 م
العشاء 7:16 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:29 ص
الظهر 11:52
العصر 3:17
المغرب 5:51 م
العشاء 7:06 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:37 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:10

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