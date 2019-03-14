بريتش بتروليم: زيادة مرتقبة في استثماراتنا بمصر بعد نجاحاتنا الكبيرة

قال بوب دادلى، رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية "بى بى"، إن النجاحات التي حققتها بى بى في مصر في مجال الغاز الطبيعى تدفعها الى الاستمرار في زيادة استثماراتها لتصبح أكثر دولة استثمرت فيها بى بى عالميا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى التزامها بالعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط العمل في كافة مشروعاتها في مصر سواء التي تقوم بتشغيلها أو المشاركة فيها مع شركات عالمية أخرى.



