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اقتصاد

بريتش بتروليم: زيادة مرتقبة في استثماراتنا بمصر بعد نجاحاتنا الكبيرة

الخميس 14/مارس/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
مايكل عياد
قال بوب دادلى، رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية "بى بى"، إن النجاحات التي حققتها بى بى في مصر في مجال الغاز الطبيعى تدفعها الى الاستمرار في زيادة استثماراتها لتصبح أكثر دولة استثمرت فيها بى بى عالميا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى التزامها بالعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط العمل في كافة مشروعاتها في مصر سواء التي تقوم بتشغيلها أو المشاركة فيها مع شركات عالمية أخرى.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التقى بوب دادلى رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية "بى بى"، حيث ناقش الجانبان موقف تنفيذ برامج العمل المشتركة في منطقة البحر المتوسط بعد تدشين المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز بغرب دلتا النيل مؤخرا ووضعها على خريطة الإنتاج.

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