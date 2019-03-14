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اقتصاد

نيفين جامع: تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه لإنشاء وحدات البيوجاز

الخميس 14/مارس/2019 - 06:38 ص
نيفين جامع رئيس جهاز
نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمام الجهاز بالمشاركة في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خفض التلوث والمحافظة على البيئة والتي لها مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية والنظيفة في مصر وإِزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية نحو تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية بشكل فعال.

جاء ذلك ضمن فعاليات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجهاز ووزارة البيئة بهدف دعم انشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد صلاح بصفته الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع الطاقة الحيوية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية.

وأوضحت جامع، أنه بناء علي هذه الاتفاقية سيقوم الجهاز بإتاحة القروض اللازمة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجهاز ومؤسسة الطاقة الحيوية وجهاز شئون البيئة بهدف إنشاء وحدات البيوجاز لتتيح مصادر جديدة للطاقة المتجددة من خلال شركات منفذة أو جمعيات أهلية متخصصة، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي تماشيًا مع أهداف الدولة المستقبلية نحو إيجاد بدائل نظيفة للطاقة وتنمية المجتمعات الريفية والفقيرة وتقليل الأعباء المالية على موارد الدولة فى مجال توفير الطاقة.

وأشارت إلي أن قيمة القرض يتراوح فيما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى بالنسبة للشركات ويصل إلى 1 مليون جنيه في حالة تمويل الجمعيات وبما يساعد علي توفير حوالي 600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

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