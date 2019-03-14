حقوق بنها تنظم مؤتمرها الـ13 عن الجوانب الاقتصادية للشمول المالي ..صور

شهد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور محمد منصور القائم بأعمال عميد كلية الحقوق ببنها افتتاح أعمال المؤتمر العلمى الثالث عشر للكلية والذي يقام تحت عنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالى " وذلك بحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المستشارين والهيئات القضائية





وفى كلمته أكد محافظ القليوبية سعادته البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام لمناقشة الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.





وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية في كل تعاملاتها مشيرا أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإلكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتفعيل منظومة الشباك الواحد مؤكدا إلى ضروة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعي الإرهاب حتي لا يعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري





وأكد "المغربى"، اهمية اقامة مثل هذه المؤتمرات المتميزة التي تهتم باحتياجات المجتمع المحيط مشيرا الى ان قضية الشمول المالى من الموضوعات التى تناسب خدمة المجتمع وتتماشى مع سياسية الدولة مؤكدا ان المؤتمر يناقش خلال جلساته العلمية 37 بحثا وورقة عمل بالمؤتمر





وأضاف أن جامعة بنها من الجامعات الرائدة في تطبيق الشمول المالي والذي من اهدافه مكافحة الارهاب والقضاء علي مصادر تمويله والقضاء علي التهرب الضريبي ومساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مطالبًا باقامة عدد من الدورات وورش العمل للتعريف باهمية الشمول المالي وطرق تطبيقه وفوائد استخدامه





كما طالب المغربي مناقشة عدد من الموضوعات على هامش المؤتمر والتي لها اولوية خاصة ومنها استكمال الهياكل الاكاديمية والادارية بالاقسام وتحديث المناهج وطرق التدريس وتحديث طرق التقويم والاختبارات الالكترونية، وأشاد بافتتاح برنامج تعليمي باللغة الانجليزية بكلية الحقوق وطالب باستكمال برنامج اللغة الفرنسية والذي سيساعد علي زيادة التواصل مع الدول الأفريقية مما يساهم فى دعم التقارب المصري الأفريقي .





من جانبه قال الدكتور محمد منصور القائم بعمل عميد الكلية ان المؤتمر يناقش عدد من المحاور منها الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة وأثره على المعاملات المالية وكذلك الشمول المالى والاقتصاد القومى.



