نيسان: تطوير صناعة السيارات فى مصر.. نواب: يمكننا الاستفادة من الخبرات اليابانية لتدريب العمالة الماهرة.. وقادرون على غزو أسواق الخليج وأفريقيا

برلماني: يجب صناعة المواد الخام اللازمة لإنتاج السيارات في مصر

نائب يطالب الدولة بوضع عوامل جاذبة لتوفير أراض للاستثمار الصناعى فى السيارات

برلمانى يكشف عن إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات فى مصر

أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى أن تكون هناك تعديلات فى قانون الاستثمار، بحيث تضع الدولة عوامل جاذبة لتوفير أراضٍ للاستثمار الصناعى فى السيارات، يكون بها جميع المرافق ومنتهية من إجراءات التراخيص، بحيث تسهل الإجراءات على المستثمرين بكل سهولة، كما طالبوا بوضع إستراتيجية لصناعة السيارات ومعرفة المواد الخام المتوافرة فى مصر لكى يتم استخدامها فى مصانع للصناعات المغذية، كما أشاروا إلى أن الدولة لديها من البنية التحتية بحيث تخصص أماكن فى كل منطقة صناعية لصناعة السيارات، وتكون شريكًا فى هذه الصناعة من خلال الاستفادة منها.فى البداية، قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر لن تكون لها قيمة فى صناعة السيارات إلا من خلال وجود تعاون بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى وهيئة التنمية الصناعية والقوات المسلحة بشأن صناعة السيارات فى مصر.وأكد فتي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتعاون المسئولون عن الصناعة فى مصر بحيث يكون لديها القدرة على صناعة المواد الخام اللازمة لإنتاج السيارات فى مصر، بحيث تكون الدولة شريكة مع المصنع الأجنبى، وتكون لدينا نسبة فى صناعة المواد الخام مثل شاسيه السيارات والجنفلة، ويكون لدينا منتج محلى، وبذلك نكون ضمنّا أن تدخل نسبة من المواد الخام فى صناعة المنتج المحلى فى مصر.وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة لديها من البنية التحتية بحيث تخصص أماكن فى كل منطقة صناعية لصناعة السيارات، وتكون شريكًا فى هذه الصناعة من خلال الاستفادة منها، حتى تكون رائدة فى صناعة معينة وشريك فيها ولا تكون مؤجرًا للصناعة، بمعنى لا تقوم بتأجير أراضٍ لإقامة مصانع أجنبية عليها، وتكون شريكًا دائمًا فى هذه الصناعة.وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "إننا فى حاجة إلى أن تكون هناك تعديلات فى قانون الاستثمار، بحيث تضع الدولة عوامل جاذبة لتوفير أراضٍ للاستثمار الصناعى فى السيارات، يكون بها جميع المرافق ومنتهية من إجراءات التراخيص، بحيث تسهل الإجراءات على المستثمرين بكل سهولة".وأضاف البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لدينا أكثر من ميناء يمكننا من تصدير منتجاتها إلى الخارج، بالإضافة إلى أن السوق المصرية كبيرة وقريبة جدا من السوق الأفريقية والخليجية".وتابع: "يجب أن نستعين فى صناعة السيارات بالخبرات اليابانية، من خلال تدريب العمالة الماهرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، حتى يستطيع المنتج المصرى أن يغزو أسواق الخليج وأفريقيا".وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "إننا فى حاجة إلى إستراتيجية لصناعة السيارات ومعرفة المواد الخام المتوافرة فى مصر لكى يتم استخدامها فى مصانع للصناعات المغذية، خاصة أننا ليس لدينا قانون لوضع إستراتيجية السيارات".وأضاف الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لدينا صناعات مغذية مع دول اقتصادية مثل الصين وروسيا"، وعلينا البدء بالصناعات المغذية مثل تصنيع قطع غيار السيارات وزجاج السيارات وأجهزة الفرامل، بحيث تكون لدينا خطة جديدة لإنشاء مصامع مغذية ويتم التوسع فيها، ويكون لديها جودة ملائمة لكى تصدر منتجاتها للخارج.وتابع: "نحن فى حاجة إلى أن نكون فى شراكة مع ماركة عالمية، بحيث نصدر سيارة مصرية بشراكة عالمية وتسويقها عاليا، بحيث نسوق منتجا محليا صنع فى مصر وعليه اسم السيارة المصرية، بالاشتراك شركة النصر للسيارات بعد تطويرها، ما يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى، بحيث تستفيد منها الحكومة فى زيادة الأيدى العاملة".كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس "بيامين كارجار"، النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفدًا من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيرًا في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.ووجَّه "مدبولي" المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.