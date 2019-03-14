نشرة أخبار البرلمان.. السجيني: لن نتدخل في تسعير أراضي وضع اليد.. والوفد يرد على اتهامات منى مكرم عبيد لـ مصطفى النحاس في حوار صدى البلد

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الأربعاء 13 مارس:النائب حسن عمر: قانون التصالح يفيد المواطن ونحذر من بطء الإجراءاتالسجيني: لم ولن نتدخل في تسعير أراضي وضع اليدوزيرة البيئة تهنئ أبوشقة بمئوية الوفدحزب الحرية: لا يوجد في مصر احتجاز تعسفي أو تعذيب أو اختفاء قسريتفاصيل اجتماع موازنة البرلمان بمشاركة ممثلي 22 وزارةالوفد يرد على اتهامات منى مكرم عبيد لـ مصطفى النحاس فى حوار صدى البلدبرلماني يطالب بضرورة صناعة المواد الخام اللازمة لإنتاج السيارات في مصربرلماني: الفصل من العمل والسجن المشدد لأي موظف يتعاطى المخدراتعزاء نبيل زكي في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.. الجمعةبرلماني يحذر جميع الموظفين من تعاطي المخدرات بالفصل من الخدمة