نشرة أخبار البرلمان.. السجيني: لن نتدخل في تسعير أراضي وضع اليد.. والوفد يرد على اتهامات منى مكرم عبيد لـ مصطفى النحاس في حوار صدى البلد

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الأربعاء 13 مارس:







































