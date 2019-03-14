عاصفة ترابية تضرب القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظة القليوبية مساء أمس، الأربعاء، لعاصفة ترابية على أنحاء المحافظة، وامتلأت الشوارع بالأتربة الترابية التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية، وواجه بعض المواطنين ضيقًا في التنفس من انتشار الأتربة، وقامت بعض المحلات بغلق أبوابها وغلق المواطنين النوافذ والأبواب منعًا لدخول الأتربة إلى منازلهم.





كما تسببت الرياح الشديدة في ضعف الرؤية بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض القرى؛ بسبب شدة الرياح والعاصفة.





ومن جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن؛ تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق من سقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح.





وأمر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بتواجد عدد من سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعي والحر بنها شبرا والإقليمي للحد من الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.