ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عاصفة ترابية تضرب القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

الخميس 14/مارس/2019 - 12:03 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
إبراهيم الهوارى
تعرضت محافظة القليوبية مساء أمس، الأربعاء، لعاصفة ترابية على أنحاء المحافظة، وامتلأت الشوارع بالأتربة الترابية التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية، وواجه بعض المواطنين ضيقًا في التنفس من انتشار الأتربة، وقامت بعض المحلات بغلق أبوابها وغلق المواطنين النوافذ والأبواب منعًا لدخول الأتربة إلى منازلهم.

كما تسببت الرياح الشديدة في ضعف الرؤية بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض القرى؛ بسبب شدة الرياح والعاصفة.

ومن جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن؛ تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق من سقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح.

وأمر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بتواجد عدد من سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعي والحر بنها شبرا والإقليمي للحد من الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.

ترشيحاتنا

أول تعليق من فيسبوك على العطل المفاجئ

بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو

طالب يقتل نفسه بـ طبنجة والده.. والأسباب غير متوقعة..صور

براءة المتهم بذبح والديه بكفر الدوار وإيداعه مستشفى للأمراض العقلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بضم وزارة الدفاع للجنة العليا لتراخيص النيل

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ

عمرو يوسف خارج موسم دراما رمضان بشكل نهائى

ليفربول وبايرن .. فان ديك يمزق شباك نوير من رأسية قوية ..فيديو

كواليس تفتيش لجنة كاف لملاعب أمم أفريقيا 2019 في مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 /3 /2019 بمحافظات مصر

الفقي: حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا وبوش الأب الأقرب إليه

ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو
بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو
ليفربول وبايرن .. فان ديك يمزق شباك نوير من رأسية قوية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟