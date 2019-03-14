اليوم.. الوادي الجديد تستقبل 30 مستثمرا ورجل أعمال

تستقبل محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، وفدًا استثماريًا مكونًا من 30 رجل أعمال ومستثمرًا في زيارة عمل تستمر 3 أيام.





ويزور الوفد حديقة الحيوان شمال واحة الخارجة، وبعدها يزور عدة مواقع إنتاجية وخدمية بمركز الخارجة، ثم زيارة مواقع السياحة العلاجية بقرية جناح جنوب واحة الخارجة.





كما يتفقد الوفد عدة مواقع خدمية ومشروعات إنتاجية بمركزي الداخلة والفرافرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بهدف التعرف على مقومات المحافظة في جميع المجالات.





وتتضمن الزيارة عدة لقاءات مع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لعرض مقومات المحافظة، ودراسة آليات إقامة مشروعات استثمارية جديدة بالمحافظة.