ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

2.57 مليار دولار فاتورة الصادرات خلال شهر ديسمبر الماضي

الخميس 14/مارس/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
اية الجارحي
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـــة 2.1 ٪ وبلغـت 2.57 مليــار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2018 مقابل 2.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 10.4 ٪، لدائن باشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 10.2 ٪، برتقال طازج بنسبة 40.2 ٪ ).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 15.7 % ، أسمدة بنسبة 14.8 ٪ فواكه طازجه بنسبة 2.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 12.2٪).

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 9.0 ٪ حيث بلغـت 6.44 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: 

سيارات ركوب بنسبة 28.7 ٪، لدائن بأشكالها الاولية"بلاستيك" بنسبة 7.4 ٪ أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 24.3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.4٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 28.2 ٪, قمح بنسبة 1.1 ٪، لحوم بنسبة 14.4 ٪ ، البترول الخام بنسبة 46.8 ٪).

ترشيحاتنا

ضبط 4 متهمين سرقوا 358 ألف جنيه من معرض موتوسيكلات بالدقهلية

ماذا يحدث للجسم عند تناول خل البلسميك؟.. تعرف على 5 فوائد له

اقتراح بإنشاء شركة قابضة للبالون الطائر وتخصيص حصة للاكتتاب العام

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليها

بالصور.. حشود كبيرة في جنازة يوسف مكي ضحية طعن مانشستر

ألمانيا تعلن عجزها عن تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

وفاة العضو المنتدب للبنك المركزي في حادث بسبب سقوط الأمطار

سؤال برلماني موجه للحكومة حول امتلاك طائرات طراز بيونج

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء اليوم الخميس

جوجل وGmail يتأثران بالانقطاع العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟