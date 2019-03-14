2.57 مليار دولار فاتورة الصادرات خلال شهر ديسمبر الماضي

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـــة 2.1 ٪ وبلغـت 2.57 مليــار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2018 مقابل 2.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 10.4 ٪، لدائن باشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 10.2 ٪، برتقال طازج بنسبة 40.2 ٪ ).





بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 15.7 % ، أسمدة بنسبة 14.8 ٪ فواكه طازجه بنسبة 2.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 12.2٪).





ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 9.0 ٪ حيث بلغـت 6.44 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





سيارات ركوب بنسبة 28.7 ٪، لدائن بأشكالها الاولية"بلاستيك" بنسبة 7.4 ٪ أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 24.3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.4٪.



