ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سلاف فواخرجي: الحرب في سوريا حرمتني من الظهور في الدراما المصرية ..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 12:31 ص
النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي
محمد القاضي
قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعشق مصر، مؤكدةً «مصر علي طول في قلبي»، قائلةً «الظروف التي كنا عايشين فيها سبب اختياري إني أفضل في سوريا، وظروف البلد في سوريا وظروف العائلة سبب بقائي في سوريا».

وأضافت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «أنا لم أهاجم الخليج، وليس هناك شيء يثبت ذلك، وفيه تصريحات كتير خرجت ليس لي علاقة بها».

وتابعت: «معركتنا وحربنا في البلد أكبر من إني أهاجم الخليج، وعلاقتي مع دول الخليج جيدة جدا، وطول الوقت أعمالي يتم عرضها في المحطات الخليجية».

ترشيحاتنا

بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو

أمريكا تمنع أحمد أحمد رئيس الكاف من دخول أراضيها

سر اتصال جروس الزمالك بـ مدرب منتخب المغرب

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو

أمطار غزيرة ورياح فى مطروح والساحل الشمالي .. صور

رسميًا..الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا بشأن تصريحات نيمار المسيئة

كواليس تفتيش لجنة كاف لملاعب أمم أفريقيا 2019 في مصر

كارثة جديدة.. معلم يعتدي جنسيا على 20 طفلا في تونس

إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بضم وزارة الدفاع للجنة العليا لتراخيص النيل

دونالد ترامب : تعليق كل رحلات طائرات "بوينج 737 ماكس 8 و9"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو
بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو
ليفربول وبايرن .. فان ديك يمزق شباك نوير من رأسية قوية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟