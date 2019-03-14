سلاف فواخرجي: الحرب في سوريا حرمتني من الظهور في الدراما المصرية ..فيديو

قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعشق مصر، مؤكدةً «مصر علي طول في قلبي»، قائلةً «الظروف التي كنا عايشين فيها سبب اختياري إني أفضل في سوريا، وظروف البلد في سوريا وظروف العائلة سبب بقائي في سوريا».





وأضافت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «أنا لم أهاجم الخليج، وليس هناك شيء يثبت ذلك، وفيه تصريحات كتير خرجت ليس لي علاقة بها».





وتابعت: «معركتنا وحربنا في البلد أكبر من إني أهاجم الخليج، وعلاقتي مع دول الخليج جيدة جدا، وطول الوقت أعمالي يتم عرضها في المحطات الخليجية».