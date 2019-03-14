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رياضة

اليوم.. كفر الشيخ يستضيف شباب تلا في مظاليم بحري

الخميس 14/مارس/2019 - 03:01 ص
فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ
محمود زيدان
يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني أشرف طلحة، اليوم، الخميس، نظيره شباب تلا، على ملعبه في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).

وأكد أشرف أبو حليمة، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، أن مباراة شباب تلا المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين، محفزًا اللاعبين بصرف مكافآت حال الفوز في هذه المباراة المهمة للإفلات من فخ الهبوط لدوري القسم الثالث.

وكان كفر الشيخ حقق فوزًا مهمًا خلال مباراته الماضية مع الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، محتلًا بها المركز العاشر في ترتيب المجموعة، حيث قرر مجلس الإدارة صرف مكافآت 3 آلاف جنيه مكافأة فوز للاعبين.

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