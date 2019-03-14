اليوم.. كفر الشيخ يستضيف شباب تلا في مظاليم بحري

يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني أشرف طلحة، اليوم، الخميس، نظيره شباب تلا، على ملعبه في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).





وأكد أشرف أبو حليمة، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، أن مباراة شباب تلا المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين، محفزًا اللاعبين بصرف مكافآت حال الفوز في هذه المباراة المهمة للإفلات من فخ الهبوط لدوري القسم الثالث.



