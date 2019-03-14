طقس سيئ يضرب المحافظات.. إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية.. وإلغاء رحلات البالون بالأقصر.. وتوقف حركة الصيد بالدقهلية

طقس سيئ يضرب ورياح شديدة

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب شمال سيناء

أمطار غزيرة ورياح فى مطروح والساحل الشمالي

سوء الأحوال الجوية يتسبب فى إغلاق موانئ السويس ونويبع والزيتيات

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ





شهدت بعض المحافظات أمس، الأربعاء، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية، وغلق بعض الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما سقطت الأمطار في بعض المناطق.وتعرضت محافظة شمال سيناء، لموجة من الرياح الشديدة مثيرة للرمال والأتربة مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال على الطرق وأثر على الأسواق والحياة الاقتصادية.وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة حاليًا.وتابعت غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة، برئاسة العميد أسامة الغندور، السكرتير العام، التطورات أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية.وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء، حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير نظرا لصعوبة الرؤية وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة خشية وقوع حوادث.بينما شهدت محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالى سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة.يأتي ذلك بعد موجة العواصف المحملة بالأتربة والتي شهدتها مدن المحافظة، أمس، والتي أدت إلى انعدام الرؤية تماما، خاصة على مدن المحافظة الغربية السلوم وبراني والنجيلة.وقلت حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى، خاصة بعد موجة الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة.فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ثلاثة موانئ وهى السويس والزيتيات ونويبع نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث بلغت شدة الرياح بموانئ السويس 21 عقدة غربية وارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار والضغط 1010 مللى بار وقوة البحر 5 درجات، بينما تتراوح شدة الرياح بميناء نويبع ما بين 30 و35 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1003 مللى بار وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.وكذلك شهدت محافظة كفر الشيخ أمس، الأربعاء، هطول أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس.واضطر السائقون إلى تقليل سرعات المركبات التي يقودونها، خاصة على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية بسبب شدة الأمطار الغزيرة.وتوقفت حركة الصيد والملاحة بكفر الشيخ صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية بسبب شدة الرياح صباحًا، فضلًا عن سقوط الأمطار بغزارة .كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفء وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.