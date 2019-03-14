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رياضة

الاتحاد التونسي لكرة القدم يوافق على طلب الزمالك بشأن فرجاني ساسي

الخميس 14/مارس/2019 - 12:16 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ملك موسى
حرص الاتحاد التونسي لكرة القدم على إصدار بيان رسمي بشأن طلب الزمالك الخاص ببقاء فرجاني ساسي في القاهرة حتى يوم 20 لخوض مباراة المقاولون في الدوري.

ووافق الاتحاد التونسي على طلب نادي الزمالك على أن ينضم اللاعب إلى معسكر النسور يوم 21 من الشهر ذاته.. وجاء نص البيان كالتالي:

الموافقة على طلب نادي الزمالك المصري.

على أثر طلب تقدم به فريق الزمالك المصري وبعد التشاور مع الناخب الوطني آلان جيراس ، تقرر الموافقة على التحاق الفرجاني ساسي بتربص المنتخب يوم الأربعاء 21 مارس 2019 ، خاصة مع اعتزام الإطار الفني تشريك أغلبية العناصر التي وقع استدعاؤها خلال المبارتين القادمتين لمنتخب الأكابر وذلك تباعا بتاريخ 22 مارس ضد منتخب اسواتيني و 26 مارس ضد المنتخب الجزائري بالبليدة، علما أنه تقرر أيضا تسريح كل لاعبي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي وذلك يوم 23 مارس دعما للفريقين لتحقيق النتيجة المأمولة خلال المباراتين التي ستجريان يوم 29 مارس 2019 تباعا ضد كل من الرجاء البيضاوي ( مباراة السوبر الإفريقي ) والمريخ السوداني (اياب نصف نهائي كأس زايد للاندية الابطال العربية ).

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