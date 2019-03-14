الاتحاد التونسي لكرة القدم يوافق على طلب الزمالك بشأن فرجاني ساسي

حرص الاتحاد التونسي لكرة القدم على إصدار بيان رسمي بشأن طلب الزمالك الخاص ببقاء فرجاني ساسي في القاهرة حتى يوم 20 لخوض مباراة المقاولون في الدوري.





ووافق الاتحاد التونسي على طلب نادي الزمالك على أن ينضم اللاعب إلى معسكر النسور يوم 21 من الشهر ذاته.. وجاء نص البيان كالتالي:





الموافقة على طلب نادي الزمالك المصري.



