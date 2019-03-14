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تعليم

الهيئة القومية للاستشعار عن بعد تشارك في شهر العلوم المصري.. اليوم

الخميس 14/مارس/2019 - 04:27 ص
الهيئة القومية للأستشعار
الهيئة القومية للأستشعار عن بعد
نهلة الشربينى
تنظم الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، اليوم الخميس، ندوة تطبيقات الاستشعار عن بُعد والنظم الخبيرة في التنمية الزراعية المستدامة، في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.

وعقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق "شهر العلوم المصري" يوم 4 مارس، وذلك للعام السادس على التوالي، وتنظمه بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور رئيسها الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

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