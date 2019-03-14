تسجيل صوتي يكشف إبلاغ قائد الطائرة الإثيوبية عن مشكلة قبل الإقلاع

أفادت التحقيقات في حادث سقوط وتحطم الطائرة الإثيوبية، بأن الطيار في الرحلة رقم 302 من الخطوط الجوية الإثيوبية أبلغ المراقبين أنه يعاني من مشكلة ما في السيطرة على الطائرة، وفقًا لتسجيلات صوتية تم العثور عليها في قمرة القيادة.





ووفقًا للتسجيلات فإن الطيار طلب إذنًا بالعودة إلى مطار بولي في أديس أبابا، وأخبر مراقبي الحركة الجوية بأنه كان يعاني من مشكلة في الطيران، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".





وقالت شركة الطيران المسئولة، إنها تخطط لإرسال البيانات المسجلة إلى أوروبا بدلًا من الولايات المتحدة لتحليلها، فالطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى نيروبي ولكن سقطت على الأرض بعد وقت قصير من الإقلاع يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل الركاب كلهم والبالغ عددهم 157 شخصًا، ويعد هذا ثاني حادث طائرة في أقل من 5 أشهر.



