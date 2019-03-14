ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تسجيل صوتي يكشف إبلاغ قائد الطائرة الإثيوبية عن مشكلة قبل الإقلاع

الخميس 14/مارس/2019 - 03:10 ص
الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية المنكوبة
أماني إبراهيم
أفادت التحقيقات في حادث سقوط وتحطم الطائرة الإثيوبية، بأن الطيار في الرحلة رقم 302 من الخطوط الجوية الإثيوبية أبلغ المراقبين أنه يعاني من مشكلة ما في السيطرة على الطائرة، وفقًا لتسجيلات صوتية تم العثور عليها في قمرة القيادة.

ووفقًا للتسجيلات فإن الطيار طلب إذنًا بالعودة إلى مطار بولي في أديس أبابا، وأخبر مراقبي الحركة الجوية بأنه كان يعاني من مشكلة في الطيران، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت شركة الطيران المسئولة، إنها تخطط لإرسال البيانات المسجلة إلى أوروبا بدلًا من الولايات المتحدة لتحليلها، فالطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى نيروبي ولكن سقطت على الأرض بعد وقت قصير من الإقلاع يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل الركاب كلهم والبالغ عددهم 157 شخصًا، ويعد هذا ثاني حادث طائرة في أقل من 5 أشهر.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بـ دوري الابطال

قطعت يدها بـ منشار كهربائي لأجل الثروة..جشع شابة 21 سنة أفقدها حياتها

أحمد موسى: إجراءات قوية من مصر ضد بوينج 737 ماكس

عمرو يوسف خارج موسم دراما رمضان بشكل نهائى

أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة في الدقهلية

الكهرباء تتسبب في انقطاع الفيس بوك علي مستوي العالم

الطيران تعلق على منع عبور طائرات بوينج ماكس في الأجواء المصرية.. فيديو

زلزال قوي تخطط له فيسبوك بعد توقف موقعها مع إنستجرام وواتساب

ماني يسجل ومدافع ليفربول يهدي التعادل لـ بايرن ميونخ.. فيديو

بعد رفض تأشيرة أحمد أحمد.. عنصرية أمريكا تعود تجاه الأفارقة

بعد هدف البايرن.. رقم سلبي لدفاع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟