إنتاج التقارير التلفزيونية.. دورة لطلاب جامعة القاهرة اليوم

أعلنت إدارة النشاط الثقافي برعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم دورة مجانية اليوم لتدريب الطلاب علي إنتاج التقارير التليفزيونية.
وأوضحت رعاية الشباب ان الدورة مجانية وعلي الطلاب الراغبين في الاشتراك التوجه لمكتب رعاية الشباب بالمدينة الرياضية.
وتأتي الدورة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
وأوضحت رعاية الشباب ان الدورة مجانية وعلي الطلاب الراغبين في الاشتراك التوجه لمكتب رعاية الشباب بالمدينة الرياضية.
وتأتي الدورة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.