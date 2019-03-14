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أخبار العالم

شكوى إسرائيلية ضد حزب الله في مجلس الأمن

الخميس 14/مارس/2019 - 12:41 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن إسرائيل توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بشكوى ضد حزب الله اللبناني.

وأوضحت الوكالة، أن شكوى إسرائيل تتعلق باكتشاف شبكة تجسس تابعة لحزب الله في الجولان المحتل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، صباح أمس، الأربعاء، أن حزب الله ينشط للتموضع في الجولان السوري، من خلال إقامة خلية للعمل ضد أهداف إسرائيلية، حيث كشف النقاب عما أسماه الجيش وحدة "ملف الجولان"، وهي في مراحل إنشائها الأولية.

وبعد ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة وصارمة إلى كل من إيران و"حزب الله".

وقال "نتنياهو"، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكريًا في سوريا.. سنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من أجل إحباط مؤامراتكم".

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