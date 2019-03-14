سلاف فواخرجي: تصريحاتي عن الغرور مقتطعة من إجابة عن سؤال مستفز ..فيديو

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن حقيقة تصريحها حول الغرور.





وقالت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «تصريحي عن الغرور كان إجابة عن سؤال تم اقتصاصه من اللقاء، السؤال غير موجود في اللقاء، وتصريحي كان إجابة عن سؤال معين».





وأضافت «أحيانًا الإجابات بتكون مجتزأة، وأنا قلت أنا ممكن بدون غرور أقعد ناس في بيوتها»، موضحة: «السؤال كان فيه مشكلة، والمُذيع كان بيقولي إني بقول لصحابي إن محبة الجمهور المصري نعمة لأنه صعي الجمهور المصري يحب حد، ودائمًا أقول إن الجمهور المصري يتعاطى مع الفن مثل الخبز».





وتابع: «لما وصلت لقلوب الناس، حسيت إني بمرتبة كويسة، وإن ربنا بيحبني، وحجزت مكان جيد لنفسي، ولقيت محبة عند المصريين رائعة، ولما اختفيت فترة، المُذيع كان سؤاله إن نجوميتي راحت في الفترة اللي غبت فيها».