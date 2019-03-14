عزمي مجاهد: المافيا تشن حملة ضد محمد صلاح

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن النجم المصري محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه واغتيال معنوي من قبل المافيا العالمية، مضيفا: "أوجه رسالتي للمافيا وأقول لهم ابعدوا عن صلاح، سنتصدى لكم".





وأضاف "مجاهد"، في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، "عمالين يتكلموا على القديس ويقولوا عمل وعمل لبلده، طيب شفتوا محمد صلاح عمل إيه لمصر وبلده؟ صلاح يساند بلده وجيشه ضد الإرهابيين والدواعش".





واستطرد: "أنا شايف أهل الشر بيهاجموا الشاب الوطني المحترم محمد صلاح"، داعيا وزير الشباب والرياضة لتصميم تمثال له بنادي الجزيرة، مرددًا "والله ده كمان قليل عليه".