برشلونة الممثل الإسباني الوحيد في دوري الأبطال لأول مرة منذ 10 سنوات

أمطر فريق برشلونة ضيفه ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف على في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليحجز مقعدًا في دور الـ8.



وأصبح برشلونة هو الممثل الوحيد لإسبانيا في الدور الربع نهائي من الأبطال وهو مالم يحدث منذ موسم 2009-2010 عندما بقي البارسا أيضًا الممثل الإسباني الوحيد بعد خروج الريال وإشبيلية.



ومن المقرر، أن تقام قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة 15 مارس الجاري، بمدينة نيون السويسرية.

