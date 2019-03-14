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محافظات

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

الخميس 14/مارس/2019 - 12:43 ص
سباقات الهجن
سباقات الهجن
انجي هيبةّ
اختتمت أمس، الأربعاء، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي لسباقات الهجن التي استمرت على مدار يومين، بحضور اللواء حمدي عثمان المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والمهتمة برياضة الهجن.

وكان علي رأس الحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد وسامى عبد الحليم مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشهد مراسم حفل ختام المهرجان كلا من عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وسلامة ابراهيم رئيس لجنة المسابقات و رؤساء الوفود والدول المشاركة فى المهرجان.

تضمنت مراسم حفل الختام متابعة الشوط الأخير من السابقات التي استمرت على مدى يومى 12و13 من شهر مارس الجارى، والتى أقيمت بمضمار السباق المخصص لها بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد والتى شاركت بها وفود عدد 9 دول عربية وإفريقية وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وفى ختام فعاليات المهرجان سلم محافظ الإسماعيلية الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى فى الأشواط الختامية.

وفاز الهجان محمد سلمى من قبيلة العليقات بالمركز الأول، والهجان خليل أبوحرب من قبيلة أم زينة بسباق الماراثون الرئيسى، ودياب الفايدى من قبيلة الفوايدة بالمركز الثالث، كما فاز في السباقات كل من محمد سلامة أبو الشيخ من قبيلة الحويطات ومبارك عياد من قبيلة الحويطات وسليمان أبومندر من قبيلة الترابين وعبد العزيز الزميلى من العليقات جنوب سيناء، والشيخ سويلم حماد من العيايدة وراشد سالم من الترابين وعبد الرحمن منصور من الترابين ورشدى عبد الله من العيايدة.

كانت فعاليات اليوم الأول لدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر لسباق الهجن، انطلقت أمس الثلاثاء، بمضمار السباق المخصص لها بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بمشاركة 9 دول عربية وأفريقية وأوروبية، وسط حشد جماهيرى كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وتضمنت مراسم حفل الافتتاح لدورة المهرجان لهذا العام والتى حضرها الشيخ الشيخ عبد الله جهامة شيخ مشايخ سيناء والمجاهدين وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والشيخ أمين الشعرواى رئيس لجنة المسابقات الأسبق بالاتحاد والنائب ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية وعضو البرلمان السابق وممدوح النصيرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة وممثلى قطاعات ومديريات الشباب والرياضة والثقافة، تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية والغنائية لفرقة الفيروز للدبكة من شمال سيناء.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية خلال إعطائه إشارة انطلاق المهرجان أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا كما وعد بتطوير هذا المهرجان الدولى شكلا وموضوعا ودعمه بكافة الخدمات اللازمة اعتبارا من العام القادم.

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس
شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

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