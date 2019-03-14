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رياضة

رغم الفوز على البايرن.. محمد صلاح يواصل صيامه التهديفي أمام الكبار

الخميس 14/مارس/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
تأهل ليفربول الإنجليزي لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت منذ قليل في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وفشل محمد صلاح في هز شباك الحارس الألماني مانويل نوير ، وسدد كرتين واحدة منها على مرمى نوير، ليواصل صمته التهديفي أمام الكبار هذا الموسم.

ويعرض "صدى البلد" سجل محمد صلاح في مبارياته التي خاضها أمام الكبار هذا الموسم.

في الدوري الإنجليزي : خاض محمد صلاح 8 مباريات أمام الكبار هذا الموسم ومباراتا الديربي أمام إيفرتون ، لم يستطع التسجيل سوى في شباك ارسنال فقط ، وسجل هدف وحيد عن طريق ضربة جزاء، بينما فشل في هز شباك أي من الفرق الأخرى.

في دوري أبطال أوروبا ، خاض صلاح مباراتين أمام باريس سان جيرمان لم يستطع التسجيل فيهما ، كذلك مباراتين أمام نابولي استطاع تسجيل هدف وحيد فقط ، ومباراة أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي لم يسجل فيها أيضًا. 

في كأس رابطة الأندية الإنجليزية ، خرج فريق ليفربول من الدور الثالث بعد هزيمته أمام تشيلسي ، وشارك صلاح في المباراة بديلًا ولم يسجل أيضًا.

وبذلك يكون صلاح قد شارك في 16 مباراة أمام الفرق الكبرى هذا الموسم في مختلف المسابقات ، لم يستطع التسجيل سوى في مباراتين فقط ، بمجموع هدفين مما يثير التساؤلات حول مستوى النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي أمام الكبار هذا الموسم.

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