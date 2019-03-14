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اقتراح بإنشاء شركة قابضة للبالون الطائر وتخصيص حصة للاكتتاب العام

الخميس 14/مارس/2019 - 08:21 ص
اقتراح بإنشاء شركة
اقتراح بإنشاء شركة قابضة للبالون الطائر
حسين محمد
تقدّم الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، بمقترح إلى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، النائب عمرو صدقي، لإنشاء شركة قابضة للبالون الطائر، تكون تابعة لوزارة الطيران المدني.

وأضاف "حسان" أنه يقترح أن تملك الدولة نسبة مساهمة تبلغ 51%، فيما تخصص النسبة الـ 49% الباقية لمستثمرين وبنوك.

وأوضح خبير التنمية أن المقترح يتضمن إلغاء التراخيص الممنوحة لشركات البالون فى مصر، وإتاحة الفرصة لها بالدخول كمستثمر فى النسب لتى تقترحها الشركة القابضة فى الاكتتاب العام.

وأكد "حسان" أن المقترح يعود على الدولة بالنفع ويقلل نسب الحوادث المتوقعة التي كانت تحدثها الشركات الخاصة والتى تلقى باللوم على الأرصاد الجوية، اضافة الى أنه يتضمن متوسط ارباح 840 مليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار كاستثمارات من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الـ3 المقبلة.

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