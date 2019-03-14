ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صندوق مكافحة الإدمان: الجرائم المرتبطة بالمخدرات نسبتها 64%

الخميس 14/مارس/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة الإدمان، إنهم يدشنون حملات التوعية منذ سنوات، وأبرزها التي شارك بها النجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في "أنت أقوى من المخدرات"، للحصول على أكبر استجابة ممكنة من المواطنين لها.

وأضاف "عسكر"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أنه سيتم تنفيذ حملات مفاجئة خلال الفترة المقبلة على المصالح الحكومية، والعاملين داخل مؤسسات الدولة، موضحًا أن نسبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وصلت إلى 64 % حتى الآن.

وأوضح مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة الإدمان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا؛ من أجل القضاء على المتعاطين داخل الدولة، للحفاظ على المواطنين، لتفادي الحوادث والجرائم التي تقع.

ترشيحاتنا

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا

6 أرقام من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

وفاة العضو المنتدب للبنك المركزي في حادث بسبب سقوط الأمطار

الحكومة تمنح فرصة لمتعاطي المخدرات قبل الفصل الوظيفي.. فيديو

للحد من التوتر عليكم بممارسة هذه الرياضة الذهنية

أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة في الدقهلية

نادي الرجال السري يقترب من 48 مليونا ونصف

بالصور.. حشود كبيرة في جنازة يوسف مكي ضحية طعن مانشستر

بعد رفض تأشيرة أحمد أحمد.. عنصرية أمريكا تعود تجاه الأفارقة

المجلس الوطني السوداني: دول عربية سخَّرت قنواتها لبث الفتنة في الخرطوم

تيريزا ماي: إلغاء الـ بريكست وارد

ليفربول وبايرن .. فان ديك يمزق شباك نوير من رأسية قوية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟