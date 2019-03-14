صندوق مكافحة الإدمان: الجرائم المرتبطة بالمخدرات نسبتها 64%

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة الإدمان، إنهم يدشنون حملات التوعية منذ سنوات، وأبرزها التي شارك بها النجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في "أنت أقوى من المخدرات"، للحصول على أكبر استجابة ممكنة من المواطنين لها.





وأضاف "عسكر"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أنه سيتم تنفيذ حملات مفاجئة خلال الفترة المقبلة على المصالح الحكومية، والعاملين داخل مؤسسات الدولة، موضحًا أن نسبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وصلت إلى 64 % حتى الآن.





وأوضح مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة الإدمان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا؛ من أجل القضاء على المتعاطين داخل الدولة، للحفاظ على المواطنين، لتفادي الحوادث والجرائم التي تقع.