أبرز أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين عن حالة الطقس.. وقائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث.. والكهرباء تتسبب في تعطل فيسبوك عالميا

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



قائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث. .فيديو







قال كابتن طيار محمود سعد، قائد إحدى طائرات "بوينج 737" المماثلة للطائرة المتسببة في حادث إثيوبيا، إن تلك الحوادث متكررة بشكل دائم مع نفس الطراز من الطائرات، حيث وقع عدد منها قبل ذلك، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا.



وتابع، "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون أي"، أن ذلك الطراز المتسبب في حادث إثيوبيا، يتمتع بنظام أمان عالي، حيث يقوم بتولي القيادة الآلية إذا استشعرت الطائرة بوجود خلل في قيادتها.



مشيرا إلى احتمالية وقوع خطأ في ذلك النظام، خاصة خلال إقلاعها ما تسبب في كافة تلك الحوادث الأليمة.



وأوضح أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة سبب الحادث من خلال الصندوق الأسود، والذي يتم تسجيل كافة المهام التي تقوم بها الطائرة عليه للوصول للسبب الأساسي للحادث.





الكهرباء تتسبب في تعطل فيسبوك عالميا







قال الإعلامي شريف عامر، إن العالم بأجمعه يشهد انقطاع موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط .



وأضاف خلال تقديمه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن سبب انقطاع الفيسبوك، يرجع الى انقطاع الكهرباء بالمملكة المتحدة، والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع: "تطبيق الفيسبوك وانستجرام في عطل، وتحول الأمر إلى مشهد سياسي، للتحكم في ذلك التطبيق، الذي يعوق حركات المواطنين والشخصيات على مستوى العالم".





صاحبة شقة المرج تفجر مفاجأة حول مقتل الأطفال.. فيديو







قالت "هالة"، صاحبة شقة المتهمين بقضية قتل أطفال المرج، إن افراد تلك العائلة لم يكونوا من محبي الاختلاط بالجيران، وقد سكنوا في المنزل لفترة طويلة دون أي يراهم أحد أو يعلم أن لديهم أبناء.



ونوهت، "هالة" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، إلي أنها اتفقت مع زوجها علي الامتناع عن تجديد عقد إيجار الشقة لتلك الأسرة، وقد شرعت في إبلاغ رب تلك الأسرة عن المهلة التي تبقت له لإخلاء الشقة، مؤكدا أن الشقة ليس بها أي صوت لوجود أطفال حيث أكدت زوجته أنها لا تنجب.



وأشارت إلي أن إحدى الزوجتين المدعوة "إيمان" أكدت تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح، معترفة خلال حديثها عن قتل أبنائها غرقا.



وتابعت، أن "إيمان" ليست مهتمة بقتلها لأبنائها الـ3، فكان زوجها هو كل ما يشغل تفكيرها في تلك الفترة، غير عابئة بما اقترفته.





فضل يكشف حقيقة وضع عراقيل أمام تنفيذ مهامه مديرا لـ أمم أفريقيا







قال محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، إن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد بشكل يليق، والدولة تقدم كافة الاحتياجات من أجل الخروج بالبطولة بشكل لائق، مضيفا:" أتمنى أن تكون المساندة فعلا وليس قولا وعلى الشعب المصري بأكمله التكاتف من أجل الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل وأتمنى أن تسير عندنا الفنادق في مصر".



وأضاف "فضل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،:" لما تلاقي واحد بيتهاجم لازم تعرف انه ناجح في عمله، ودوري يتطلب مني الإستماع إلى الجميع لإنجاح المشروع القومي".



وتابع:" الكابتن مجدي عبد الغني كان معارضا لقيامي بتولي منصب مدير البطولة ولكن نظرته تغيرت بشكل كبير، وأنا أستمع للجميع ، ونحن نحترم وجهات النظر واستمع للكبير والصغير".





أحمد موسى: إجراءات قوية من مصر ضد بوينج 737 ماكس







قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد سقوط الطائرة الاثيوبية " بوينج 737 ماكس"فى الأيام الماضية اتخذت دول العالم إجراءات قوية ضد هذا النوع من الطائرات.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن كل من كان على الطائرة ماتوا، موضحًا أن هذا الحادث يعتبر الثانى لهذه الطائرة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.



وأشار موسى إلى أن مصر قررت منع هذه الطائرة من الدخول إلى مجالها الجوي.



وتابع موسى أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا النواع من الطائرات، وأن الشركات المصرية لا يوجد فى خطتها التعاقد عليها.





تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو







قال الإعلامي تامر أمين، إن السوشيال ميديا يتم استخدامها بشكل منهجي ومدروس في توصيل رسائل محددة، مضيفا: "لاعبنا العالمي محمد صلاح فخر العرب وأفريقيا ولو كره الكارهون، وهناك الكثيرون يحاولون تشويه صورته".



وأضاف "أمين" في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ما يحدث مع محمد صلاح خطمة ممنهجة وهادئة لضرب الرمز الذي نفتخر به".



وتابع: "راغبو تشويه صورة محمد صلاح يريدون هدم المثل الأعلى والقدوة محمد صلاح، من أجل منع نمو إحساس الانتماء للدولة المصرية".





الحكومة تمنح فرصة لمتعاطي المخدرات قبل الفصل الوظيفي.. فيديو







أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تشريعات صارمة لمكافحة إدمان المخدرات، تراعي سد أي خلل في القانون الحالي للخدمة المدنية، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه وليس تعاطيه.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد أنه لا فرق بين التعاطي والإدمان، وكلاهما يستحقان جزاء الفصل من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية.



وأشار إلي أنه سيتم عرض التعديلات الدستورية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية أو على لائحته التنفيذية خلال الأسبوع المقبل، علي أن يراعي التشريع المنتظر إجراء التحليل مرتين من أجل ضمان الدقة.



وأكد أن عقوبة الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات قد تصل إلي الفصل نهائيا مثل المتعاطي، وكذلك تطبيق إجراء تحاليل المخدرات علي كل موظفي الدولة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء حرص على مراعاة ترك مساحة للعلاج للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات قبل إقرار التعديلات الجديدة.



وقال: «بعد أن يتم إقرار التشريع الأسبوع المقبل، سنعطي فرصة لتطبيقه بعد أسبوعين أو ثلاثة، لترك فرصة لمن يتعاطى حاليا للتقدم لطلب العلاج».



وتابع: «إذا تقدم المدمن أو المتعاطي بطلب للعلاج سنضمن له سرية الطلب ولن يعرف أحدا أنه مدمن أو متعاطٍ، وسنقدم له العلاج مجانا من أجل ألا يتقدم أحد بحجة عن تطبيق القانون، وسوف نفتح الباب للعلاج».





الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين عن حالة طقس الغد.. فيديو







قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضا، أمس الأربعاء، ووصلت إلى 7 درجات، وتشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي وصلت إلي حد العاصفة علي المناطق المكشوفة والصحراوية.



وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نشاط الرياح سينحصر نشاطها اليوم علي السواحل الشمالية والشرقية، واستمراره في جنوب الصعيد .



وأشار إلي أن سرعة نشاط الرياح اليوم ستكون أقل من اليوم، معقبا: «الجو بكرا في القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري هيكون أحسن من النهارده».





الفقي: حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا.. وبوش الأب الأقرب إليه







قال الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن جورج بوش الأب، كان الأقرب للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على مر الرؤساء الأمريكيين الذين عاصرهم .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر "، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر "، إن أمريكا كانت تطمح في أن تُخضع الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن لم تستطع، معلقا: "حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا في السنوات الأخيرة".



وأوضح أن أمريكا قوة هائلة تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك تم من خلال ثورات الربيع العربي، وإعدام الرئيس الراحل صدام حسين.