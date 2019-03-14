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أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش

الخميس 14/مارس/2019 - 07:00 ص
إسراء الهاربة من
إسراء الهاربة من داعش الإرهابي
محمد علي
"أتمنى أن أحرق داعش كما أحرق هذه الملابس!".. جملة قالتها إحدى النساء الإيزيديات المحررات من عبودية تنظيم داعش الإرهابي الذي تتداعى وتنهار آخر مواقعه في سوريا، بعد أن أذاق الآلاف جحيمًا وتسلطًا خلف ستار الدين الحنيف، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وقالت المرأة الإيزيدية ذلك، وهي تشعل النار في البرقع الذي أجبرتها المجموعة الإرهابية على ارتدائه، وقامت بذلك أمام الكاميرات بعد إطلاق سراحها في سوريا.

وتم القبض على الآلاف من النساء الإيزيديات من قبل داعش وبيعهن، في عبودية جنسية مقيتة. 

ونجت إسراء، 20 عامًا، من معقل الجماعة الإرهابية الأخير في سوريا، الأسبوع الماضي فقط، جنبا إلى جنب مع غيرها من النساء الإيزيديات اللاتي أشعلن النار في براقعهن أيضًا. 

وقالت إسراء- التي هربت من مدينة باغوز الأسبوع الماضي من مقاتلي داعش لتسلم نفسها للقوات الكردية- للصحفيين: "أتمنى أن أحرق داعش كما أحرقت ملابسي".

وبعد أن تحررت من النظام القمعي الإرهابي، اصطفت هي ونساء إيزيديات أخريات في الصحراء، وجمعن البراقع وأحرقنها.

وهاجم داعش اليزيديين عندما وصلوا إلى سنجار بالعراق، في أغسطس 2014، لأنهم يعتبرونهم عُبَّاد الشيطان.

في حين تم ذبح معظم الرجال ودفنهم في مقابر جماعية، فقد تم القبض على حوالي 6500 من النساء والأطفال وبيعهم كرقيق.
أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش
أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش
أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش
أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش
أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش

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