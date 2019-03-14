بعد تحذيرات الأرصاد.. مشروبات تساعدك في الوقاية من نزلات البرد

حذر خبراء الأرصاد الجوية من عدم استقرار في الحالة الجوية، وأن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.



وفى هذا السياق قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض المشروبات الطبيعية التى تقى وتعالج نزلات البرد والأعراض المصاحبة لها.



- مشروب الزنجبيل



ويحضر بالطريقة المعتادة ويحلى بالعسل ويشرب، حيث يعطي للجسم الدفء والنشاط ويحارب أعراض نزلة البرد.



ويستعمل الزنجبيل ايضا للتخسيس ويفيد في علاج العديد من الأمراض .



- مشروب الليمون الدافئ بالعسل



يحضر المشروب بغلي كوب ماء ويضاف إليه ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل الطبيعي ويحرك المشروب جيدا ويشرب ساخنا.



ويحتوي الليمون على فيتامين س المعروف بفوائد لمحاربة البرد كما أن العسل مضاد حيوي طبيعي مفيد للحلق ويهدئ التهابات الجهاز التنفس ويقضي على الجراثيم .



- الثوم



يهرس فص واحد من الثوم ويضاف إلى كوب حليب دافئ ويمزج الحليب جيدا يمكن تحليته بالعسل لزيادة الفائدة ويشرب .. يعتبر الثوم من أقوى المضادات الحيوية يقضى على نزلات البرد ويقاوم الجراثيم ويقضي على السرطان



- مشروب الأعشاب



يغلى كوب ماء ويضاف اليه بمقادير متساوية القليل من ..الزعتر، الشمر، اليانسون ، القرفة ، المرمية ، إكليل الجبل ، ثم يغطى المشروب ويترك لمدة 10 دقائق يصفى المشروب ويحلى بعسل ويشرب بمقدار كوبين في اليوم للقضاء على نزلات البرد وعلاج الالتهابات و تقوية المناعة .



- مشروب الحبة السوداء



الحبة السوداء فعالة جدا للقضاء على نزلات البرد والكحة والسعال والتهاب اللوزتين ماعليك إلا باضافة قطرات من زيت الحبة السوداء في كوب حليب دافئ ويحلى بعسل ويشرب كوب واحد صباحا وواحد مساءا.



- عصير البصل



حضر عصير البصل بالطريقة المعتادة ويشرب منه كوب الى كوبين في اليوم لعلاج نزلات البرد .



-مشروب النعناع



يغلى كوب ماء ويضاف إليه ملعقة من أوراق النعناع الطازجة ويغطى المشروب ويترك لمدة 5 دقائق يحلى بعسل أو سكر ويشرب كوب واحد صباحا وواحد مساءا .. يحتوي النعناع على زيوت طيارة تقضى على السعال وتسهل التنفس .