ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بعد تحذيرات الأرصاد.. مشروبات تساعدك في الوقاية من نزلات البرد

الخميس 14/مارس/2019 - 08:20 ص
تحذيرات الأرصاد من
تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية
هاجر هانئ
حذر خبراء الأرصاد الجوية من عدم استقرار في الحالة الجوية، وأن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وفى هذا السياق قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض المشروبات الطبيعية التى تقى وتعالج نزلات البرد والأعراض المصاحبة لها.

- مشروب الزنجبيل

ويحضر بالطريقة المعتادة ويحلى بالعسل ويشرب، حيث يعطي للجسم الدفء والنشاط ويحارب أعراض نزلة البرد.

ويستعمل الزنجبيل ايضا للتخسيس ويفيد في علاج العديد من الأمراض .

- مشروب الليمون الدافئ بالعسل

يحضر المشروب بغلي كوب ماء ويضاف إليه ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل الطبيعي ويحرك المشروب جيدا ويشرب ساخنا.

ويحتوي الليمون على فيتامين س المعروف بفوائد لمحاربة البرد كما أن العسل مضاد حيوي طبيعي مفيد للحلق ويهدئ التهابات الجهاز التنفس ويقضي على الجراثيم .

- الثوم

يهرس فص واحد من الثوم ويضاف إلى كوب حليب دافئ ويمزج الحليب جيدا يمكن تحليته بالعسل لزيادة الفائدة ويشرب .. يعتبر الثوم من أقوى المضادات الحيوية يقضى على نزلات البرد ويقاوم الجراثيم ويقضي على السرطان

- مشروب الأعشاب

يغلى كوب ماء ويضاف اليه بمقادير متساوية القليل من ..الزعتر، الشمر، اليانسون ، القرفة ، المرمية ، إكليل الجبل ، ثم يغطى المشروب ويترك لمدة 10 دقائق يصفى المشروب ويحلى بعسل ويشرب بمقدار كوبين في اليوم للقضاء على نزلات البرد وعلاج الالتهابات و تقوية المناعة .

- مشروب الحبة السوداء

الحبة السوداء فعالة جدا للقضاء على نزلات البرد والكحة والسعال والتهاب اللوزتين ماعليك إلا باضافة قطرات من زيت الحبة السوداء في كوب حليب دافئ ويحلى بعسل ويشرب كوب واحد صباحا وواحد مساءا.

- عصير البصل

حضر عصير البصل بالطريقة المعتادة ويشرب منه كوب الى كوبين في اليوم لعلاج نزلات البرد .

-مشروب النعناع

يغلى كوب ماء ويضاف إليه ملعقة من أوراق النعناع الطازجة ويغطى المشروب ويترك لمدة 5 دقائق يحلى بعسل أو سكر ويشرب كوب واحد صباحا وواحد مساءا .. يحتوي النعناع على زيوت طيارة تقضى على السعال وتسهل التنفس .

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول خل البلسميك؟.. تعرف على 5 فوائد له

ترامب: هناك فرص جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء اليوم الخميس

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

أولاد الذوات.. أسرار وكواليس أول فيلم ناطق في السينما.. نوستالجيا

بعد رفض تأشيرة أحمد أحمد.. عنصرية أمريكا تعود تجاه الأفارقة

وفاة العضو المنتدب للبنك المركزي في حادث بسبب سقوط الأمطار

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

6 أرقام من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

عماد النحاس: تجربة بتروجت بروفة قوية استعدادا للزمالك ..فيديو

التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس

بعد تحذيرات الأرصاد.. مشروبات تساعدك في الوقاية من نزلات البرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟