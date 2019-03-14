6 أرقام من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تأهل ليفربول الإنجليزي لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.





وشهدت المباراة تسجيل 6 أرقام جديدة نوضحها فيما يلي:





- منذ بداية الموسم الماضي، لم يصل أي لاعب في دوري الأبطال لعدد التمريرات التي أداها جيمس ميلنر لاعب ليفربول.





- للمرة الأولى منذ بداية دوري الأبطال، لم تخرج 3 فرق من ألمانيا على يد 3 أندية إنجليزية في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال.





- للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006 يفشل أي فريق ألماني في الوصول إلى دور ربع النهائي من دوري الأبطال.





- أصبح ساديو ماني لاعب ليفربول أكثر لاعب في تاريخ الـ"ريدز" تسجيلًا خارج الميدان في جميع المسابقات الأوروبية.





- فان دايك يصبح أول هولندي يسجل هدفًا ويحرز آخر في مباراة إقصائية بدوري الأبطال منذ أريان روبين في 2014.





- فان دايك يسجل أول هدف له في دوري الأبطال بعد 19 مشاركة.