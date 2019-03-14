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مرأة

3 مكونات طبيعية تقضي على التجاعيد

الخميس 14/مارس/2019 - 03:27 ص
وداعا للتجاعيد
وداعا للتجاعيد
أية التيجي
تبدأ التجاعيد في الظهور عند بعض البشر بعد سن الثلاثين، وآخرون تتأخر لديهم، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنها وقف ظهورها. 

وفيما يلي ننقل لكم وصفة بطبيعة باستخدام مكونات طبيعة لمحاربة التجاعيد، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن زيت الزيتون يعتبر مضاد للأكسدة ويحتوي على فيتامين A وE، كما يعملُ على ترطيب الجلد ويجدِّد خلاياه. 

المكوّنات:

القليل من زيت الزّيتون.
عسل 
جليسرين

طريقة الاستخدام: 

١- يدلّك الوجه بالقليل من الزّيت، مع إمكانيّة إضافة العسل والجليسرين معه. 

٢- يكرّر دهنه على الوجه مرّتين يوميًّا.

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