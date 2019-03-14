علاج الإدمان: تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

قالت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن هذا العام شهد إطلاق حملات لإجراء تحليل المخدرات على سائقي الحافلات التي تنقل أطفال المدارس الحكومية.





وأضافت " الساعي"، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية، انخفضت من 6.6% إلى 2.7.





وأوضحت أنه تم تطبيق تلك المنظومة على السائقين، مشيرة إلى انخفاض نسبة التعاطي منذ تدشين تلك الحملة.



