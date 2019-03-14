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علاج الإدمان: تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

الخميس 14/مارس/2019 - 06:25 ص
حملات كشف المخدرات
حملات كشف المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية
حسام الحارتي
قالت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن هذا العام شهد إطلاق حملات لإجراء تحليل المخدرات على سائقي الحافلات التي تنقل أطفال المدارس الحكومية.

وأضافت "الساعي"، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية، انخفضت من 6.6% إلى 2.7.

وأوضحت أنه تم تطبيق تلك المنظومة على السائقين، مشيرة إلى انخفاض نسبة التعاطي منذ تدشين تلك الحملة.

وأكدت أن حملات التحاليل تتم بسرية تامة دون علم أي شخص، وهي أساس نجاح الحملة، مضيفة: "من يثبت تعاطيه المواد المخدرة بالنسبة المعترف بها يتم تحويله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معه".

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