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نصائح لقيادة آمنة في العاصفة الترابية ..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 01:48 ص
صدى البلد
توك شو
نصح الإعلامي تامر بشير، قائدي السيارات خلال فترة العاصفة الترابية، بضرورة الضغط على زر بجانب التكييف الموجود في السيارة بهدف تجديد دورة الهواء.

وأضاف "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب جعل الزر الموجود بجانب التكييف الذي به علامة سيارتين وبها سهم في شكل دائري وأخرى علامة سهم قادم من الخارج متجه إلى داخل السيارة، مغلقًا.

وأضاف الإعلامي أنه من الأفضل تشغيل التكييف خلال فترة العاصفة الترابية وغلق الزر المشار إليه حتى لا يدخل هواء من الخارج.

وأشار إلى ضرورة تغيير فلاتر الهواء الخاصة بتكييف السيارة، لاسيما أن تراكم الأتربة يجعل أداءه سيئًا، مطالبًا بإجراء صيانة تكييف السيارة.

وكشف عن أن تدخين السجائر داخل السيارة يؤدي إلى تدمير أشياء كثيرة بها.

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