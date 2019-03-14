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رياضة

معسكر مغلق لـ سموحة بالإسكندرية استعدادا للمصري

الخميس 14/مارس/2019 - 01:12 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة
محمد رشاد
اختار حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكائنة غرب الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري، المقرر لها بعد غد، السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة: "محمد أبو جبل و محمد فتحى وأحمد صبحى وكريم يحيى والسيد فريد ومحمود عزت وابراهيم عادل و محمود منصور و أحمد أبو الفتوح وأحمد حمص وإسلام صالح وإيمومو وإبراهيم عبد القوى و محمود سيد وديريك وأوميد أوكرى ومحمد كناريا وأحمد مصطفى وهشام نبوى وشريف رضا وباسم مرسى وحسام حسن".

وتدرب فريق سموحة على ملعبه مساء أمس، الأربعاء، قبل التوجه للمعسكر، على يتوجه إلى السويس غدًا، الجمعة.

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