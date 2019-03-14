معسكر مغلق لـ سموحة بالإسكندرية استعدادا للمصري

اختار حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكائنة غرب الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري، المقرر لها بعد غد، السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة: "محمد أبو جبل و محمد فتحى وأحمد صبحى وكريم يحيى والسيد فريد ومحمود عزت وابراهيم عادل و محمود منصور و أحمد أبو الفتوح وأحمد حمص وإسلام صالح وإيمومو وإبراهيم عبد القوى و محمود سيد وديريك وأوميد أوكرى ومحمد كناريا وأحمد مصطفى وهشام نبوى وشريف رضا وباسم مرسى وحسام حسن".



