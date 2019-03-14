المجلس الوطني السوداني: عدد المتظاهرين تراجع.. وفض تجمعاتهم في ساعة

قال البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، إن عدد المتظاهرين في السودان قليل عكس ما تظهره شاشات وسائل الإعلام، معقبًا: «بعض الأحزاب في السودان تبرأت من المظاهرات في البداية».





وأضاف "عمر"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأيام الماضية شهدت موجة من التظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية المتمثلة في الوقود والخبز، موضحًا أن الشعب السوداني خرج في مظاهرات في الشوارع لكي يعبر عن رفضه وعدم قدرته على تحمل الأزمات التي تعاني منها البلاد.





وأكد أن المظاهرات تكاد تكون انتهت، مردفًا: «الذي تبقى من المتظاهرين أعداد قليلة جدًا، لا تتعدى المئات ويتم فضها بعد أقل من ساعة»، مرجعًا ذلك إلي أن الأزمة الاقتصادية أصبحت قريبة من الحل، وكانت سببًا في تراجع أعداد المتظاهرين.





وأضاف رئيس المجلس الوطني السوداني، أن هناك من خرج وسط المتظاهرين لغرض آخر، مشيرًا إلى وجود فئة أرادت الخروج عن التعبير السلمي للتظاهر وتحولت إلي فئة تخلق الفوضى وتعمل على الحرف وائتلاف المنشآت والمؤسسات العامة في البلاد.