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طريقة عمل تارت الخضراوات

الخميس 14/مارس/2019 - 04:28 ص
تارت الخضراوات
تارت الخضراوات
هاجر هانئ
تارت الخضروات من المعجنات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف منال العالم.

المقادير

العجينة:

2 كوب دقيق
نصف كوب زبدة مبردة
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
6 ملاعق كبيرة ماء مثلج

الحشو:

حبة متوسطة باذنجان مكعبات صغيرة ومقلية
نصف كوب خس مفروم ناعم
نصف كوب جزرمبشور
ربع كوب زيتون اسود مفروم
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
حبة صغيرة بصل مبشور
4 ملاعق كبيرة مايونيز
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

-في وعاء محضرة الطعام ضعي الدقيق ، الزبدة ، الملح ،الثوم، البصل،شغلي على سرعة متوسطة، ثم أضيفي الماء بالتدريج ، غلفي العجينة بقطعة من النايلون واتركيهاة ترتاح.
-سخني الفرن لدرجة حرارة 190 ، أحضري قوالب ميني كب كيك. دعيها جانبا.
-على سطح مرشوش بالدقيق ،بإستعمال الشوبك إفردي العجينة، وقطعيها بقطاعة دائرية مقاس 2.5 بوصة .
-ضعي العجين في قوالب كب كيك صغيرة، إخبزي لمدة 12دقيقة، أخرجي القوالب من الفرن ، اتركيها لتبرد.
-الحشو: في طبق عميق ضعي الباذنجان، الخس ،الجزر ، الزيتون،الثوم ، البصل ، مايونيز ، الملح ، الفلفل ،قلبي المواد لتختلط.
-وزعي مقدار ملعقة كبيرة من الحشو في قوالب التارت المخبوزة ، قدمي إلى جانب الطبق المخللات.

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