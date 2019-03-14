طريقة عمل تارت الخضراوات

تارت الخضروات من المعجنات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف منال العالم.



المقادير



العجينة:



2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة مبردة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

6 ملاعق كبيرة ماء مثلج



الحشو:



حبة متوسطة باذنجان مكعبات صغيرة ومقلية

نصف كوب خس مفروم ناعم

نصف كوب جزرمبشور

ربع كوب زيتون اسود مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

حبة صغيرة بصل مبشور

4 ملاعق كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود



طريقة التحضير



-في وعاء محضرة الطعام ضعي الدقيق ، الزبدة ، الملح ،الثوم، البصل،شغلي على سرعة متوسطة، ثم أضيفي الماء بالتدريج ، غلفي العجينة بقطعة من النايلون واتركيهاة ترتاح.

-سخني الفرن لدرجة حرارة 190 ، أحضري قوالب ميني كب كيك. دعيها جانبا.

-على سطح مرشوش بالدقيق ،بإستعمال الشوبك إفردي العجينة، وقطعيها بقطاعة دائرية مقاس 2.5 بوصة .

-ضعي العجين في قوالب كب كيك صغيرة، إخبزي لمدة 12دقيقة، أخرجي القوالب من الفرن ، اتركيها لتبرد.

-الحشو: في طبق عميق ضعي الباذنجان، الخس ،الجزر ، الزيتون،الثوم ، البصل ، مايونيز ، الملح ، الفلفل ،قلبي المواد لتختلط.

-وزعي مقدار ملعقة كبيرة من الحشو في قوالب التارت المخبوزة ، قدمي إلى جانب الطبق المخللات.

