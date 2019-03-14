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سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 05:25 ص
النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي
محمد القاضي
قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2013 في السودان.

وأوضحت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «كنت في مهرجان للسينما للشباب، وكنت بتكرم، وكانت الحفلة دعوة عامة في حديقة».

وتابعت الفنانة: «وسمعت إن كانت فيه تهديدات وقت ما كنت بحضر نفسي للحفلة، وفوجئت بمجموعة من رجل أمن دولة السودان، وأخبروني أن هناك بعض الأشخاص وضعوا مخططًا معينًا لعملية الاغتيال».

واستطردت: «أصبحت هناك حماية شديدة لي، والدخول للحفل أصبح أكثر صعوبة، وأصبح هناك تقييد كبير، وأخذوا كافة الاحتياطات»، وقالت: «كان فيه شخص سوري معارض، عندما علم أن هناك عملية اغتيال لبنت بلده أبلغ عن هذه العملية، ولم أعرفه حتى الآن، وعندما سألت عنه كان هناك تحفظ».

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