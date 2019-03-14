سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ..فيديو

قالت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2013 في السودان.





وأوضحت "فواخرجي"، خلال استضافتها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «كنت في مهرجان للسينما للشباب، وكنت بتكرم، وكانت الحفلة دعوة عامة في حديقة».





وتابعت الفنانة: «وسمعت إن كانت فيه تهديدات وقت ما كنت بحضر نفسي للحفلة، وفوجئت بمجموعة من رجل أمن دولة السودان ، وأخبروني أن هناك بعض الأشخاص وضعوا مخططًا معينًا لعملية الاغتيال».



