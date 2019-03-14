رسالة من محمد فضل لإدارات الفنادق خلال كان: اعملوا من أجل مصر ..فيديو

أكد محمد فضل، المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أنه لم يتم حتى الآن إرسال مستند رسمي بشأن استبعاد استاد بورسعيد من الملاعب المستضيفة البطولة.





وقال "فضل"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت"، "استاد السلام الأقرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا بدلًا من بورسعيد، الذي لم يتم إرسال شيء رسمي حتى الآن يفيد باستبعاده".





وأضاف: "توجد فنادق قريبة من الاستادات التي تستضيف البطولة، ورسالتي لإدارات الفنادق: "اعملوا من أجل مصر".





واختتم: "تم تحديد موعد قرعة كأس أمم إفريقيا بشكل نهائي يوم 12 أبريل المقبل، والاستادات ستكون جاهزة بحد أقصى يوم 15 مايو".