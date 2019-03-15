زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف

كشف المجلس الفومي للسكان بشمال سيناء أن زواج القاصرات أهم أسباب التسرب من التعليم بين الإناث وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الأبناء خلال فترات الإنجاب؛ كما أن له تأثير ضار على صحة الأم ووفيات الحمل والولادة ووجود نسبة من وفيات الأطفال إلى جانب زيادة أعداد السكان.





وأكدت نوال سالم مقررة المجلس بالمحافظة، أن الفتاة في مرحلة المراهقة غير مؤهلة لاتخاذ قرارات سليمة وتحمل مسئولية تكوين أسرة، كما تحكم شخصيتها حب الظهور والاستقلالية ومحاولة إثبات الذات والتحدي لمن هم اكبر منها سنًا، الأمر الذي ينجم عنه اتخاذها قرارا الطلاق والانفصال بشكل سريع، أو الوقوع في العديد من المشكلات التي لا يكون لديها القدرة على مواجهتها. مع ضرورة مراعاة زواج الفتيات في سن مناسب حفاظا على حقوقها، وطالبت الفتيات بتجريم الزواج المبكر عن طريق سن قانون يحفظ حقوقهن.





وأشار الدكتور أيمن علوى مدرب تنمية بشرية ومدير وحدة إدارة المرأة" بمحافظة شمال سيناء، إلى الأضرار التي تقع على عاتق الفتيات اللاتي يتزوجن دون سن الثامنة عشر .. بسبب عدم اكتمال نموهن النفسي والعقلي والاجتماعي.





وأكد علي اهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، والبعد عن تزويج الفتيات فى سن مبكرة ، إلى جانب الحرص على المشورة الطبية للمقبلين على الزواج . . وحذر كذلك مخاطر زواج الأقارب وما تعكسه من مخاطر صحية على الأطفال في المستقبل





وأوضح أن مبادرة معًا ضد العنف هي مبادرة على مستوى محافظات الجمهورية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، إلى جانب الحماية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في عملية التنمية في شتى القطاعات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال الاحتياجات والكفاءات والقدرات وأضاف، أنه يتم من خلال المبادرة تنفيذ ندوات توعوية في مختلف المديريات والمؤسسات ومراكز الشباب والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لنبذ العنف، وتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية، وامتلاك حماية النفس واقتناص الفرص والحصول على الحقوق الدينية والقانونية.





وقال الشيح هشام نظمي كبير الأئمة في إدارة أوقاف بئر العبد أن الإسلام أعطى المرأة الكثير من الحقوق لصيانتها وعدم الاعتداء عليها، مؤكدًا أن الزواج العرفي هو أحد أشكال العنف ضد المرأة، وهذا الزواج يترتب عليه ضياع حقوقها التي كفلها الإسلام لها.





وأشار, إلي أن الأضرار الناجمة عن زواج الفتاة في سن مبكر سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية , وان للفتاة الحق في اختيار شريك الحياة وحقها في التعليم واستكمال تعليمها والزواج في سن النضوج العقلي والجسماني.





فيما قالت الدكتور خالد بدراوي " أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب" جامعة العريش ، إن الزواج المبكر يشكل خطورة شديدة علي المجتمع، لأن زواج الفتاة في عمرٍ صغير يحرمها من أن تعيش عمرها الطبيعي مع قريناتها، وقد تصل بها الحالة إلى الحقد على المجتمع الذي تعيش فيه، والانخراط بالمجتمع ، فضلًا عن الأثر الصحي الذي يطرأ على الفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكر، وخاصة في حال مرورها في مراحل الحمل و الولادة.





وأشار، إلى أن الزواج المبكر ينتج عنه انخفاض مستوى التعليم في المجتمع، وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائهم وقلة خبرة الفتاة في الحياة وتربية الأطفال وجهلها بأسلوب التعامل الصحيح مع الأمور ,وعدم قدرتها على تلبية متطلبات الأسرة والزوج مما يتسبب في انتشار الطلاق وزيادة نسبة المرأة المعيلة. وألمح على دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في التصدي لظاهرة زواج القاصرات، من خلال برامج التوعية في وسائل الإعلام والحث على تعليم الفتيات وإتاحة الفرصة لهم، في سوق العمل حتى تتبى فكرة تنظيم الأسرة وحسن رعاية أولادها.





ومن جانبه طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء , بتدخل الأوقاف بإعادة صياغة الخطاب الديني وعقد مؤتمر موسع لمناقشة فصية زواج القاصرات , ووضع آلية لمواجهتها .



