ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:25 ص
ظاهرة زواج القاصرات
ظاهرة زواج القاصرات
احمد صالح
كشف المجلس الفومي للسكان بشمال سيناء أن زواج القاصرات أهم أسباب التسرب من التعليم بين الإناث وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الأبناء خلال فترات الإنجاب؛ كما أن له تأثير ضار على صحة الأم ووفيات الحمل والولادة ووجود نسبة من وفيات الأطفال إلى جانب زيادة أعداد السكان.

وأكدت نوال سالم مقررة المجلس بالمحافظة، أن الفتاة في مرحلة المراهقة غير مؤهلة لاتخاذ قرارات سليمة وتحمل مسئولية تكوين أسرة، كما تحكم شخصيتها حب الظهور والاستقلالية ومحاولة إثبات الذات والتحدي لمن هم اكبر منها سنًا، الأمر الذي ينجم عنه اتخاذها قرارا الطلاق والانفصال بشكل سريع، أو الوقوع في العديد من المشكلات التي لا يكون لديها القدرة على مواجهتها. مع ضرورة مراعاة زواج الفتيات في سن مناسب حفاظا على حقوقها، وطالبت الفتيات بتجريم الزواج المبكر عن طريق سن قانون يحفظ حقوقهن.

وأشار الدكتور أيمن علوى مدرب تنمية بشرية ومدير وحدة إدارة المرأة" بمحافظة شمال سيناء، إلى الأضرار التي تقع على عاتق الفتيات اللاتي يتزوجن دون سن الثامنة عشر .. بسبب عدم اكتمال نموهن النفسي والعقلي والاجتماعي.

وأكد علي اهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، والبعد عن تزويج الفتيات فى سن مبكرة ، إلى جانب الحرص على المشورة الطبية للمقبلين على الزواج . . وحذر كذلك مخاطر زواج الأقارب وما تعكسه من مخاطر صحية على الأطفال في المستقبل

وأوضح أن مبادرة معًا ضد العنف هي مبادرة على مستوى محافظات الجمهورية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، إلى جانب الحماية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في عملية التنمية في شتى القطاعات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال الاحتياجات والكفاءات والقدرات وأضاف، أنه يتم من خلال المبادرة تنفيذ ندوات توعوية في مختلف المديريات والمؤسسات ومراكز الشباب والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لنبذ العنف، وتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية، وامتلاك حماية النفس واقتناص الفرص والحصول على الحقوق الدينية والقانونية.

وقال الشيح هشام نظمي كبير الأئمة في إدارة أوقاف بئر العبد أن الإسلام أعطى المرأة الكثير من الحقوق لصيانتها وعدم الاعتداء عليها، مؤكدًا أن الزواج العرفي هو أحد أشكال العنف ضد المرأة، وهذا الزواج يترتب عليه ضياع حقوقها التي كفلها الإسلام لها.

وأشار, إلي أن الأضرار الناجمة عن زواج الفتاة في سن مبكر سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية , وان للفتاة الحق في اختيار شريك الحياة وحقها في التعليم واستكمال تعليمها والزواج في سن النضوج العقلي والجسماني.

فيما قالت الدكتور خالد بدراوي " أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب" جامعة العريش ، إن الزواج المبكر يشكل خطورة شديدة علي المجتمع، لأن زواج الفتاة في عمرٍ صغير يحرمها من أن تعيش عمرها الطبيعي مع قريناتها، وقد تصل بها الحالة إلى الحقد على المجتمع الذي تعيش فيه، والانخراط بالمجتمع ، فضلًا عن الأثر الصحي الذي يطرأ على الفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكر، وخاصة في حال مرورها في مراحل الحمل و الولادة. 

وأشار، إلى أن الزواج المبكر ينتج عنه انخفاض مستوى التعليم في المجتمع، وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائهم وقلة خبرة الفتاة في الحياة وتربية الأطفال وجهلها بأسلوب التعامل الصحيح مع الأمور ,وعدم قدرتها على تلبية متطلبات الأسرة والزوج مما يتسبب في انتشار الطلاق وزيادة نسبة المرأة المعيلة. وألمح على دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في التصدي لظاهرة زواج القاصرات، من خلال برامج التوعية في وسائل الإعلام والحث على تعليم الفتيات وإتاحة الفرصة لهم، في سوق العمل حتى تتبى فكرة تنظيم الأسرة وحسن رعاية أولادها.

ومن جانبه طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء , بتدخل الأوقاف بإعادة صياغة الخطاب الديني وعقد مؤتمر موسع لمناقشة فصية زواج القاصرات , ووضع آلية لمواجهتها .

كما طالب بسرعة الانتهاء من التصادق على الزواج القبلي واستخراج الأوراق الثبوتيه لتفادي اي تصادم مع القوانين التي سنتها الدولة ووافق عليها مجلس النواب.
زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف
زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف
زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف
زواج القاصرات يطارد بنات شمال سيناء..خبراء: كارثة مجتمعية والطلاق نهاية المطاف

موضوعات متعلقة

ختام فعاليات حملة " المرأة المصرية... صانعة المستقبل " بالسويس

«القومي للمرأة»: زواج القاصرات صورة مصغرة للعنف الجنسي ..فيديو

مايسة شوقي: "الزواج المبكر" يعرض الفتيات لمخاطر صحية واجتماعية جسيمة

«زواج القاصرات» على مائدة تضامن البرلمان..الصحة: يتم بـ«وصل أمانة».. ومهجة غالب: منعه يتماشى مع الدين.. و"الإصلاح التشريعي" تكشف تعديلات قانون المأذونين

زواج القاصرات شبح يهدد الفتيات.. العدل تحيل مشروع قانون يجرم الزواج المبكر للحكومة للموافقة عليه.. ومختصون: إقراره يمنع كوارث للأم القاصر وأطفالها

اغتيال البراءة في سن مبكرة.. إنقاذ قاصر تزوجت من خليجي مقابل 125 ألف جنيه بالقليوبية.. حقوق إنسان البرلمان تطالب بالغرامة والحبس 5 سنوات لولي الأمر والشهود.. وعازر تدعو لتجديد الخطاب الديني

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء نيوزيلندا: 40 قتيلا في هجوم على مسجدين في كرايستشيرش

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو

4 أمور تطرد وساوس الشيطان من الذهن.. تعرف عليها

عزاء نبيل زكي في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.. اليوم

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

موعد قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الكنيسة المصرية في نيوزيلندا: متضامنون مع اخواتنا المسلمين في العالم

بعد قصف 100 هدف فى غزة.. إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق.. صور

دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو

رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم في نيوزيلندا يميني إرهابي متطرف

نائب رئيس نادي الإعلاميين عن تعاونه مع شركة مراهنات: بنتعلم من الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

فيديو

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا
فيس بوك أمام العدالة بسبب فضيحة جديدة بحق مستخدميه .. فيديو
بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.. فيديو
دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟