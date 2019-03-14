حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الصحية والطبية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة الاهتمام بالحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية والطبية والمستشفيات المركزية بنطاق دائرة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة عليها ورصد كافة المخالفات من إهمال وتقصير وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف المحافظ أنه قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمرور على ٧ منشآت طبية ( مستشفيات ) بمراكز ( الزقازيق - الإبراهيمية - فاقوس ) لضبط العمل والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



ومن جانبة فقد أكد "ماهر الشناف"مدير إدارة البيئة أنه تم استلام ١٠ نماذج مشروعات ذات إشتراطات خاصة لفحصها وإبداء الرأي فيها بمعرفة إدارة شئون البيئة مشيرًا إلى أنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة لعدد ٩ نماذج مشروعات للتأكد من صحة البيانات الواردة بالنموذج وتم إبداء الرأي بالموافقة البيئية في عدد واحد مشروع ذي اشتراطات خاصة من النماذج الواردة للإدارة.



وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية على المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمترددين عليها ، مؤكدا أنه تم تقنين محطتين محمول بمركزي ( أبو كبير- الإبراهيمية ) ومراجعة ملفات ٣ محطات محمول بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات و وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.